A tormenta sem nau nem comandante

Diz-se, mas pode ser mito, que um dia, há mais de 100 anos, o jornal “The Times” fez o seguinte título: “Mau Tempo no Canal; Continente Isolado”. Além do óbvio humor tipicamente britânico, o título traduzia a grandeza imperial da Grã-Bretanha, a sua autossuficiência. Algo que começou a perder depois da entrada dos EUA na I Guerra e, sobretudo na II Guerra Mundial, quando o Império acabou e os Estados Unidos emergiram como grande potência mundial.



Essa dolorosa decadência britânica, que inventava tudo e pouco lucrava (como disse Boris Johnson e vem citado nesta página) é uma das causas remotas do ‘Brexit’. É fácil ver demagogos, como o próprio Johnson, ou Farrage, culpar alguém exterior pelos fracassos próprios. É da condição e natureza humanas.



