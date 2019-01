Mujica e Bolsonaro, o que nos eleva e rebaixa

Mujica é seguido pelo povo por ser aquilo que devíamos ser. Eleva-nos. Bolsonaro é seguido pelo povo por nos autorizar a ser o que não devíamos. Rebaixa-nos. São, mesmo detestando maniqueísmos, o que mais se aproxima do bem e do mal

Há umas semanas vi o filme “Uma Noite de 12 Anos”, de Alvaro Brecher. O filme conta os 12 terríveis anos de cativeiro de José Mujica, carinhosamente conhecido pelo seu povo como “Pepe”. Durante a ditadura militar uruguaia, Mujica e dois companheiros viveram 12 anos de terror, grande parte do tempo em isolamento total, com sessões de tortura e fome. “Pepe” esteve mesmo à beira da demência. O filme está disponível na Netflix.