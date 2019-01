A lição de Jacinda

Aqui está uma mulher progressista (Jacinda Ardern) que reconhece duas verdades que têm sido tabus para a esquerda. Primeira, a boa vontade da “porta aberta” só acaba por beneficiar as máfias que traficam os migrantes. Segunda: há que integrar os migrantes na nossa pátria

A primeira-ministra da Nova Zelândia conheceu um imenso buzz mediático por causa do seu bebé. Acho bem. Há que fomentar a ideia de que a gravidez e a maternidade não são entraves à carreira. Contudo, julgo que a progressista Jacinda Ardern tem algo ainda mais relevante para o nosso tempo: o rigor que a Nova Zelândia, à semelhança da Austrália, coloca nas suas políticas de imigração, é a solução que nos liberta do multiculturalismo tribal da esquerda e dos nacionalistas de direita. As políticas de Jacinda são por vezes precipitadamente descritas como “duras”. Aliás, muitos já a compararam a Trump – uma forma de chantagem, uma forma de tentar bloquear o debate sério sobre o tema.