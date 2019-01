O big brother fiscal

Portugal é um país onde “com jeitinho tudo se consegue”. Um favorzito aqui, um drible à lei acolá, uma mão lava a outra, e as coisas acontecem. Aprendi isto há muitos anos pela voz autorizada de um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que deu por finda a carreira política sem honra nem glória. O sujeito convidou-me para um insólito jantar com o objetivo de demonstrar a sua inocência numa investigação jornalística de que era alvo no Expresso, jornal onde na altura eu trabalhava. Provas, nenhumas. Mas ele tinha um trunfo. Ou achava que tinha.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)