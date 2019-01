Acabou a corrupção …ou pelo menos assim o sonhei!

O Observatório de Economia e Gestão de Fraude (OBEGEF) promove neste espaço semanal uma reflexão sobre as temáticas da fraude, da corrupção, da economia não-registada, da ética, da integridade e da transparência, contribuindo deste modo para a formação de uma opinião pública mais esclarecida e mais participativa

Provavelmente, e lido assim de supetão, o título desta crónica parecerá a muitos de vós uma tirada louca e infundada de um pobre visionário. Uma espécie, diria mesmo, de incontido desejo de um qualquer utopista romântico, a quem por vezes nos dirigimos para saber algo que não compreendemos e que quase nunca nos dá respostas ou, quando o faz, nos deixa ainda mais imersos nas dúvidas que nos inquietam.