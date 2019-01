Somos os pais que queremos ser? E os que devemos ser?

Os desafios sobre práticas educativas e suas (in)consequências e algumas reflexões sobre o assunto são o tema que o psicólogo clínico e forense Mauro Paulino aborda na primeira das duas crónicas bimensais de janeiro no Expresso Diário

2018 terminou com dados inquietantes, a propósito da saúde dos adolescentes portugueses, que resultaram do estudo Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), cujo objetivo foi investigar os estilos de vida dos adolescentes em idade escolar nos seus contextos de vida, em áreas como o apoio familiar, a escola, os amigos, a saúde, o bem-estar, o sono, a sexualidade, a alimentação, o lazer, o sedentarismo, o consumo de substâncias, a violência e as migrações.