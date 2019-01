A voz. Grave, cava, de inflexões fabris e enfumaradas. Passados tantos anos, ouço-a. Destaca-se no meio do amontoado de gente que vai e vem pela rua Anchieta, eu parada, atenta à voz. Leio: morreu Rui Martiniano e continuo a ouvi-la, agora como há 40 e tal anos. Para nós, pouco mais do que crianças precocemente amadurecidas pela ditadura, era então o Rui bancário. Ainda hoje. “O Rui bancário?! Parece mentira!” Parece sempre mentira. Reencontrei-o já ele deixara de ser o Rui bancário, agora o editor da Hiena, poeta que assinava Rui André Delídia, mais tarde alfarrabista. Reformara-se por antecipação, motivos psiquiátricos teimosamente sustentados, uma vitória sobre o capitalismo a que não faltou ironia e arte. Um dia, de surpresa, entrou na livraria da Passos Manuel da Assírio & Alvim. Ninguém estava morto ainda: Hermínio, Herberto, Cesariny… a própria Assírio. E lá está: a voz.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)