Sem surpresas e, doravante, sem desculpas

Jair Bolsonaro tomou posse no mesmo tom em que fez campanha. A partir de hoje será escrutinado pelas mudanças que realmente trouxer ao Brasil

A tomada de posse de Jair Bolsonaro como 38.º Presidente do Brasil pouco teve de surpreendente. O esperado estado de sítio instalado na capital federal terá ultrapassado em grau o que se anunciara – dificultando quer o trabalho dos jornalistas, como conta Gustavo Basso na reportagem do Expresso, quer a fruição dos adeptos do capitão jubilado. Estes terão acorrido à festa em número inferior às expectativas (125 a 200 mil, contra uma previsão de 250 a 500 mil). Tirando isso, tudo neste 1 de janeiro seguiu o guião que levou o primeiro militar à chefia do Estado brasileiro desde a redemocratização.

A trilogia Deus, Pátria e Família norteou os seus discursos perante o Congresso e a multidão, o segundo em tom mais aguerrido do que o primeiro, o que tampouco espanta. Os alvos de Bolsonaro foram os da campanha: a corrupção que exasperou o eleitorado e o fez, no outono, votar em quem prometia a mudança de forma mais radical (ainda que fosse veterano na política), rejeitando os partidos do costume; a esquerda, a quem acusa de pretender a “submissão ideológica” da pátria e de querer formar “militantes” na escola, em vez de cidadãos; o crime violento, que levou tantos a esquecer, na cabina de voto, os postulados mais escandalosos em nome do combate à “ideologia que defende bandidos e criminaliza polícias”. Facilitar a posse de arma faz parte do rol de medidas destinadas a assegurar o “direito à legítima defesa”.

Lula da Silva, cuja posse há 16 anos alimentou esperanças, está na cadeia em Curitiba. O que se cumpriu em dois mandatos seus e um e meio da sucessora Dilma Rousseff (ausente da cerimónia, como quase toda a esquerda brasileira) não chega para consolar a desilusão gerada pelo muito que ficou por fazer e, sobretudo, pelo pouco que, no sentir dos brasileiros, restou para roubar. A investidura do homem que talvez não tivesse chegado ao Palácio do Planalto sem a prisão do metalúrgico marca o fim dessa etapa. Se dúvidas houvesse, Bolsonaro louvou “o dia em que o povo começou a libertar-se do socialismo, a libertar-se da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto”. Se o situam na extrema-direita, Bolsonaro preconiza um Brasil sem “amarras ideológicas”, o que não deixa de ser propício a quem se quer homem providencial.

A bandeira amarela e verde, diz o novo chefe, não será jamais vermelha, ainda que para tal seja preciso essa cor pintar as ruas de sangue. Jair Messias, fruto de um atentado durante a campanha, reivindica essa disponibilidade para derramá-lo em nome da nação. Não faltaram referências à facada, agradecimentos e ao Deus que lhe “preservou a vida” e que está “acima de todos”, no dizer do Presidente empossado.

Que oferece Bolsonaro? O fim da “irresponsabilidade económica”, graças a uma gestão de tipo empresarial, de orientação liberal e com “um papel decisivo no governo” – frise-se, no governo, não meramente na economia –, embora “em consonância com a preservação ambiental”. O aumento do salário mínimo, corporizado em decreto assinado mal se viu Presidente. O fim dos “privilégios e vantagens” de quem manda e a reposição de “padrões éticos e morais que transformarão o Brasil”, ensejos com eco junto de um povo desencantado. Se lhe chamam radical, o novo líder reafirma “o compromisso de construir uma sociedade sem discriminação ou divisão”, “unir o povo” e “respeitar as religiões”, neste último caso com referência explícita à tradição judaico-cristã.

É impossível dissociar o fervor do crente Bolsonaro do poder das igrejas evangélicas no país e da multiplicação de bandeiras de Israel no primeiro dia da presidência que promete mudar a embaixada brasileira naquele país para Jerusalém (em consonância com o previsível aliado Trump): muitas dessas igrejas querem ver o povo judeu reconquistar a totalidade da Cidade Santa ao que consideram usurpação islâmica e recordam o momento simbólico em que Bolsonaro se fez batizar nas águas do rio Jordão.

Cumprido o ritual da passagem da faixa presidencial (por um Michel Temer que se arrisca a ir fazer companhia a Lula e a quem só o facto de deixar o poder valeu um intervalo nos apupos), começou o período “a sério” do mandato de Jair Bolsonaro. A mudança em relação aos primeiros 30 anos da Constituição é enorme em termos ideológicos e pessoais, mas a festa de ontem não eliminou as dificuldades que todos os governantes brasileiros sentiram.

O Congresso continua dividido e no sistema político brasileiro não se governa sem ele, por mais que Bolsonaro tenha rompido com o hábito de negociar a composição do Executivo com os parlamentares. O diálogo com a oposição quase não existe, sobretudo com a esquerda, ferida pela destituição de Rousseff, pela condenação de Lula e pela derrota nas urnas de Fernando Haddad. O PT e os partidos da sua órbita terão de dar provas da autocrítica que ainda não surgiu cabalmente e de uma renovação que terá de vir em nome da saúde da democracia brasileira. Na frente externa, o Brasil encabeça um subcontinente complexo e em mutação, em que as relações não se resumem a um tweet.

Acresce que Bolsonaro será, a partir de agora, julgado não por promessas mas por resultados, não por palavras mas por atos. Isto aplica-se tanto aos seus partidários como aos que o criticaram e aos que temos como trabalho informar. Se a expectativa é grande, o rigor da avaliação também deverá sê-lo. “Mito” é vocábulo com diversos significados. Os que receiam o novo Presidente devem olhar aos factos e não à lenda, seja criada pelo próprio ou por outros. Certo é, também, que os que ontem aclamavam Bolsonaro com tal epíteto, crendo-o quase sobre-humano, não perdoarão se um dia concluírem (como aconteceu a muitos dos de Lula) que era apenas uma quimera.