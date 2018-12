Quero, posso e desmando

Não é preciso ser mosca para entrever as reuniões entre os chefes de Estado e do Executivo: elas devem ser tão pacatas quanto desconfiadas

Não é só o veto ao diploma dos professores em cima do fim do ano. É também a aprovação comentada do Orçamento do Estado no Natal. E é o discurso escrito nas páginas do “Jornal de Notícias” esta semana. Marcelo Rebelo de Sousa fez do seu cartão de “boas-festas” o depoimento de um sempre-em-festa político. 2019, ano trieleitoral, não será afinal um combate Costa vs. resto do mundo; será um combate Costa vs. Marcelo com o resto do mundo à bulha pelo meio.