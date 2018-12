Passagem para a Índia

Clara Ferreira Alves

Acabo de chegar à Índia. Nenhum país, nem mesmo os países do Médio Oriente ou os países dos extremos da Ásia ou de África, me provoca uma sensação de estranheza igual a esta. Nem mesmo o Brasil, que tem sintomas de uma doença igual mas que tem a familiaridade da língua e a proximidade pós-imperial. A Índia não é bem um país, é um continente que alberga os povos, credos, línguas, sistemas sociais e políticos mais diversos. Não existe uma Índia, existem várias Índias. A Índia de Goa é mais ou menos reconhecível por ser uma aldeia de roupa branca e cheiro a naftalina. É um lugar onde estivemos e donde fomos expulsos mas, apesar da tal proximidade pós-imperial, ou da nostalgia pós-imperial, ainda por lá amanhecem os retratos dos governadores e de Salazar num edifício da Velha Goa, continua a ser um lugar estranho e estrangeiro. Mais do que qualquer lugar do Brasil. E fora dessa circunscrição, a Índia, a dos hindus e dos muçulmanos, a de todas as seitas e religiões, é um lugar onde a majestade nunca consegue esconder a degradação, a pobreza, a imundície. No tempo da monção, uma luz cinzenta e opaca, atravessada por cordas de água, tinge o país de uma melancolia de aguarela, e acode aos desmandos que a desigualdade, de castas, de riqueza, de tudo, gera aqui.