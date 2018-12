À beira do novo ano perspetiva-se o que pode acontecer nos próximos 365 dias

Há uns anos, o escritor e pensador Nassim Taleb celebrizou-se ao cunhar a expressão “cisnes negros” para se referir àqueles acontecimentos improváveis que, quando se dão, levam muita gente a considerá-los mais previsíveis do que eram na realidade. Os chamados ‘cisnes negros’ são acontecimentos muito improváveis... mas não impossíveis de acontecer. E muitas vezes a falha não reside no que sabemos, nem sequer no que sabemos que não sabemos, mas naquilo que não sabemos que não sabemos. As perguntas, e as respostas, que o Expresso deixa para o próximo ano centram-se em acontecimentos previsíveis e em questões que acreditamos que se vão colocar aos cidadãos, aos países e às instituições. A leitura das cerca de 150 questões sobre as quais procuramos deixar pistas (dizer que deixamos respostas fechadas seria estulto) permite constatar que há temas como os relacionados com a nossa justiça, e com os principais casos e processos mais mediáticos, que vão seguramente estar no topo da agenda. Do julgamento de José Sócrates e restantes envolvidos na Operação Marquês à conclusão das complexas investigações em torno de Ricardo Salgado e da queda do império Grupo Espírito Santo. Como é natural que marquem a agenda temas políticos como sejam a renovação da ‘geringonça’ ou saber-se se o Partido Socialista consegue uma maioria nas urnas, ou ainda se Rui Rio resiste ao embate das eleições e ao choque com os seus muitos opositores. Sem esquecer o ‘Brexit’ ou as eleições europeias e a ascensão dos populismos um pouco por todo o planeta, de que o exemplo mais próximo é seguramente a tomada de posse de Jair Bolsonaro como Presidente do Brasil, já na próxima semana.Mas estes são os acontecimentos que à luz do que hoje sabemos acreditamos que podem ser marcantes em 2019. Os ‘cisnes negros’ não estão aqui. Mas eles existem e acontecem. Que venha o novo ano.