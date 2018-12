A ‘nossa’ TAP

Por José Gameiro

Começo, por escrever nossa entre aspas. Depois de anos de luta, com relevo para António Pedro de Vasconcelos, depois de graves erros da administração anterior, de que o verão de 2014 foi o que provocou maior caos, o Governo anterior privatizou a TAP. Mas como o Partido Socialista tinha prometido voltar a nacionalizar a companhia, fez reverter, formal, mas falsamente, a decisão anterior.

Agora ‘temos’ 50% da TAP e alguém a representar o Estado, que deve lá estar a fazer figura de corpo presente.