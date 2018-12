Estamos no cair do pano ao ano de 2018. Pouco podemos fazer para alterar o curso do ano que passou. Claro que é tempo de acertar contas e o saldo ainda conta. Mas 2019 está à porta e nasce, mais do que 2018, sob o signo da incerteza.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)