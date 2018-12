Um cão e um acordeão

Não sei o que foi. Talvez o kitsch do Natal contribuísse. A rua estava carregada de anjos pontilhados de luz e cá em baixo figuras difusas na penumbra do entardecer carregavam sacos. Havia uma agitação pontuada pelas músicas que saíam de dentro das lojas que brilhavam com enfeites verdes e vermelhos e centenas de velas elétricas. Muito jingle bells e a costumeira cançoneta de Bing Crosby. A pressa das pessoas nestes dias é um enigma. Todas estão a correr para lado nenhum, a variação humana do porquinho-da-índia na sua rodinha.

