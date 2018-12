Keep calm: no brexit

Tal como a esquerda Tsipras, a direita Boris Johnson mentiu aos seus concidadãos em relação aos efeitos da saída da UE. Mentiu ou era (é) radicalmente ignorante ou inconsciente em relação à realidade

Digo-o desde o início: não haverá Brexit. É um misto de fé ou desejo, confesso, mas também de análise. A hipótese é cada vez mais real: um segundo referendo está a caminho. Um mal (primeiro referendo) não se corrige com outro mal (segundo referendo), como diz João Marques de Almeida, observador privilegiado da realidade britânica? É verdade. Mas já passámos há muito o ponto sem retorno, agora só há soluções más ou menos más. E o mal começou precisamente quando se quis tomar uma decisão geracional (sair/ficar na UE) através do veneno da democracia direta.