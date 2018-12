Maria Filomena Mónica critica Boaventura Sousa Santos: a universidade deles

Sei que, por todo o lado, a minha concepção da Universidade está em declínio, mas tal não me impede de apontar os responsáveis por este crime. Em Portugal, um dos principais arautos da Nova Sociologia é Boaventura de Sousa Santos, agora muito activo, como se constata pelo que disse na “Visão” (20/9/2018), no “Público” (10/10/2018) e no “El País” (4/11/2018).

Passo por cima da inacreditável vaidade para salientar o seu mais grave pecado: a incapacidade de separar o que é a ciência social e o panfleto político. Por vezes, penso até que nunca leu os ensaios “A Ciência como Vocação” e “A Política como Vocação”. Se o fez, nada entendeu do que afirma Max Weber, como o prova a sua frase: “Eu quero ser objectivo, mas tenho de saber de que lado estou.” Lado?!

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra — onde pertenceu ao muito católico e muito reaccionário Centro Académico de Democracia Cristã (CADC) —, Boaventura de Sousa Santos inclui no seu curriculum vitae um doutoramento (J.S.D.) feito na Universidade de Yale e, mais recentemente, um honoris causa atribuído pela Universidade Federal de Pelotas, do Brasil.

Nuno Fox

Algures nos anos 70, adoptou um odioso tipo de esquerda populista. Hoje, preside ao Centro de Estudos Sociais, onde trabalham 150 investigadores, tendo em curso vários projectos, alguns financiados pela União Europeia. Para que o leitor fique com uma ideia do que ali se passa, aqui fica um extracto de um projecto seu, intitulado “Reinvenção da Emancipação Social”: “1 — A crise do paradigma da emancipação social desenvolvido pela modernidade ocidental é profunda e irreversível. A emancipação social tem, assim, de ser reinventada.

Para isso, é necessário concebê-la como uma forma de globalização contra-hegemónica constituída por alianças locais/globais entre grupos sociais que lutam contra a exclusão, a exploração e a opressão produzidas pela globalização hegemónica neoliberal. Tais lutas traduzem-se na criação de alternativas à lógica monolítica e excludente do capitalismo global, espaços de participação democrática, de produção não-capitalista de bens e serviços, de criação de conhecimentos emancipatórios, de promoção de trocas culturais pós-coloniais e de novas solidariedades internacionais.” É para isto que serve a Universidade?

Na entrevista sobre a Venezuela, Boaventura de Sousa Santos argumenta que tudo quanto ocorre de mau nos países da América Latina é culpa dos americanos, que Chávez era um democrata e que Lula é vítima de erro judicial. Claro que estes despautérios irritam-me menos do que o facto de ele ter convertido as suas aulas em instrumentos de lavagem ao cérebro. Espanta-me ainda que os seus colegas de Direito se tenham abstido de escrever uma recensão crítica à tradução da sua tese de doutoramento, “O Direito dos Oprimidos” (Almedina, 2014), onde analisa uma coisa que designa como “o direito informal” de uma favela do Rio de Janeiro. Para ele, o Estado de Direito, uma conquista fundamental da nossa civilização, seria uma invenção burguesa. Eis a mensagem que o evangelizador transmite aos discípulos.

* Maria Filomena Mónica escreve de acordo com a antiga ortografia