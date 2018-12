Fora da caixa

Tal como qualquer jogador e treinador, adepto ou dirigente... (ex)árbitro, além de atleta ou desportista, também é gente. E é gente consciente. Gente que sente. Gente presente.



A poucos dias de entrarmos no novo ano, olho para trás, para este, que quase passou.



2018 voou. Ainda ontem foi réveillon e amanhã já é Natal.



Hoje em dia, é tudo assim. Rápido. Tão rápido que quase não saboreamos o presente, de tão agarrados que estamos às angústias do passado e às interrogações do futuro.



Vicissitudes dos tempos modernos.



Por cá, em Portugal, o ano foi normal. Mas essa foi uma normalidade "anormal" e é bom que tenhamos consciência cívica e ativa disso.



Se não tivermos esse discernimento e capacidade, acabaremos engolidos pelos perigos da conformação e esse não é, de todo, o melhor caminho.



Haja noção, real e realista, que houve demasiados momentos delicados e demasiadas situações preocupantes.



Um país como o nosso, ainda a morar sob o tecto frágil de uma democracia recente, tem que esperar e exigir mais, tendo em conta as condições de exceção que usufrui: somos um lugar onde reina a segurança absoluta, com privilegiada localização geográfica, cultura tolerante, gastronomia perfeita, praias e serras fantásticas, cidades na voga, turismo contínuo, paisagens edílicas, etc, etc.



Temos (quase) tudo.



Num país assim, tão bonito, tão especial, não era suposto o povo estar tão ferido, desagrado e sufocado com tanta suspeita.



De um modo geral, as pessoas não estão felizes e não acreditam totalmente nas máquinas que conduzem a nação.



Em dez milhões de almas, há quase três que sobrevivem no limiar da pobreza e isso é inconcebível.



O que hoje se dá ao país é incomparavelmente superior ao que se recebe dele. A lógica está invertida.



A maior prova da insatisfação do povo manifesta-se através do direito à greve.



Entre o sector público e privado, houve (e ainda haverá) centenas de paragens, totais ou parciais.



Centenas! São muitas, caramba.



Esta onda crescente de insatisfação assenta, quase sempre, em meia dúzia de pilares fundamentais para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas:



- Precariedade das condições de trabalho; ausência de revisões salariais; ordenados com atrasos significativos; congelamento/não progressão de carreiras; incumprimentos contratuais e/ou de compromissos assumidos; agravamento das cargas fiscais, etc.



O país está irritado com o país. Está descontente, desanimado, magoado. E se está assim, tão debilitado, está infeliz.



É suposto ser assim?



Pior: quem paga a fatura de tanta insatisfação? Infelizmente, o próprio povo.

O que se revolta através da greve é o mesmo que sofre, na pele, as consequências diretas e indiretas dessas paragens.



Irónico e ingrato, não é?



Honra seja feita à transversalidade das reivindicações: é nos transportes públicos (ferroviário e rodoviários), professores e educadores de infância, é nos enfermeiros (estes com impacto direto no atendimento de utentes e na realização de milhares de cirurgias), técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e serviços de segurança social, é nas repartições de finanças, nas indústrias de celulose e nos serviços de estrangeiros e fronteiras, é nos guardas prisionais, juízes e funcionários judiciais, é nos estivadores, bombeiros e quadros da função pública, é nos funcionários dos serviços de registo e notariado, trabalhadores de supermercados e nestes e naqueles. Todos protestam, todos se revoltam e manifestam.



Até os presos que, em pequenos motins, lá pedem para ser tratados com dignidade e dimensão humana.



Para quem ainda não fez as contas, Portugal - que se esforça, através do nosso esforço, para pagar dívida externa - perde centenas de milhões de euros por cada dia de paragem.



Centenas de milhões de euros!



Quando as paragens são maciças, estruturantes e em áreas sensíveis, o país produz menos. Deixa de transportar, de cuidar, de ensinar, de fazer cirurgias, de atender, de garantir segurança, de apoiar. Há mais trânsito, mais caos, mais impaciência e mais asneiras.



O tema de fundo, comum a tanta dor? Quase sempre, o dinheiro. Ou a falta dele.



Entre os excessos de quem pede o que não deve e as omissões de quem não cumpre com o que deve, há um mar imenso de legitimidade em exigir mais e melhor.



Portugal é Portugal. Não é o Haiti, a Eritreia ou o Sudão. Pois não?



Depois das revoltas, as dúvidas.



Não é apenas sobre o futebol que pairam suspeitas consistentes de condutas e comportamentos desviantes.



Diz-se que essa é a montra visível de uma sociedade questionável. E os factos parecem confirmá-lo.



Um pouco por todo o lado, gravita poeira densa sobre a legalidade de vários atos ou, no mínimo, sobre a sua ética e moralidade.



Só este ano, a Polícia Judiciária, a Unidade de Combate à Corrupção, o Ministério Público e "sus cumpadres" não descansaram um segundo.



As suspeitas recaiem sobre quase tudo e todos (e sem acusação, é bom recordarmos que não passam apenas disso, de suspeitas).



Mais doloroso se torna quando incidem em instituições/setores com responsabilidade pública e social, vitais para o bom funcionamento deste nosso cantinho, à beira-mar plantado.



Por estes dias, o Ministério da Defesa, a Inspeção-Geral de Finanças e até a Cruz Vermelha receberam a visita inesperada de dezenas de inspetores e de vários magistrados do Ministério Público. As alegações são graves.



Bem antes disso, já havia notícia de buscas em liceus e, pasme-se, até num posto da Guarda Nacional Republicana.



Mas os raides não ficaram por aí.



Várias dezenas de autarquias (em particular, Câmaras Municipais, de norte a sul do país) receberam a visita indesejada da polícia.



Nesta maré de condutas duvidosas, nem sedes ou representações de partidos políticos escaparam. Estamos a falar dos mesmos cujos deputados ocupam a maioria dos assentos na Assembleia da República. Aquela casa gira, em São Bento, onde estão os representantes que escolhemos para dirigir o país em que vivemos. Os mesmos que estão sujeitos a um comportamento ético e moral exemplar.



Bolas! Nem por aí nos safamos.



Mas houve mais. Buscas em universidades, em hospitais, em fundações de cariz social/solidário, em instituições financeiras, em Casas da Cultura, em órgãos de comunicação social e em tantos outros sítios.



É tudo muito cinzento, de facto e, nesta coisa da imagem versus credibilidade, não há apenas César. Há a chata da mulher dele e isso é que é realmente tramado (e, não raras vezes, injusto e ingrato).



As "notícias" voam mais depressa que os minutos do relógio se deslocam.



A desinformação confunde-se com informação, o rumor prolifera em cada instante e há um momento em que fica difícil, para qualquer um de nós, distinguir a verdade da mentira, o essencial do acessório, a realidade da ficção.



O arguido é quase sempre culpado mesmo quando é inocentado. Isso é horrível numa civilização que se diz tolerante, moderna e justa.



Há fugas de informação por todo o lado e não há nada que não se saiba antes que toda a gente saiba. Uma tristeza.



Que grande confusão, Portugal.

Que grande chatice.



Tens tudo para ser um lugar perfeito, mas o problema não está em ti. Está na ganância e ambição de uns quantos.



Tanta luta pelo poder e tanto encosto, tanta burocracia e incompetência, tanta leviandade e lobby, tanta mentira e maldade e no fim, os que não se conformam, os que não se revêem, os que não se acomodam... são os desalinhados.



Haja santa paciência para tanta ignorância.



PS - 2019 vai ser melhor. Tem que ser melhor!