Portugal para além de Pequim

Mais do que fazer sentido estratégico, a aposta do governo na China é uma prioridade baseada na necessidade. A grandiosa visita do Presidente chinês Xi Jinping é relevante porque Portugal precisa de investimentos e a China tem o capital financeiro necessário. O namoro chinês a Portugal já se tinha feito sentir em anos anteriores, traduzindo-se numa das primeiras parcerias estratégicas na Europa. Mas se no passado Lisboa se tinha mostrado relutante em abrir a porta completamente, a urgência atual deu vontade, porque para quem tem fome, não há pão duro.

Para além do boom turístico e indicadores imediatos que aparentam uma recuperação económica, é pura ilusão pensar que as finanças públicas portuguesas estão preparadas para enfrentar a conjuntura adversa que se aproxima. Entre as guerras comerciais e protecionismo a nível global, e o abrandamento da máquina económica alemã na Europa, vêm aí, mais uma vez, tempos difíceis. Ou, de acordo com um popular eufemismo chinês, tempos interessantes.

Mas a que preço para Portugal? Tal como na economia, na política internacional também não há almoços grátis. Para perceber os custos das parcerias descuidadas com a China, basta olhar para o resultado devastador das parcerias de Pequim na Ásia nos últimos anos, especialmente em países como o Sri Lanka ou até o Paquistão. O abraço chinês efetua-se em três atos. Primeiro, atrativos empréstimos e investimentos, possibilitando a Pequim construir projetos de infraestruturas como portos, aeroportos e redes eléctricas e, ao mesmo tempo, adquirir empresas públicas em sectores-chave como as telecomunicações.

Segundo, construídos com base na importação de mão-de-obra e capital da China, os projetos tornam-se rapidamente insustentáveis para o país recipiente, com as exorbitantes taxas de juro a tornarem a dívida chinesa incomportável. E terceiro, com as finanças públicas desequilibradas, o governo local é forçado a renegociar a dívida e – perante a natural intransigência chinesa – obrigado a alienar as infraestruturas e empresas. Com a agravante de Pequim agora poder utilizar o seu poderio económico para coagir o governo local, influenciando até os seus equilíbrios políticos e alinhamentos estratégicos.

O caso de Portugal até pode vir a ser diferente, mas é importante perguntar qual poderá ser, a longo termo, o preço do capital chinês que agora se anuncia como salvador da pátria. A que preço económico: há alternativas à privatização e venda a um comprador único? A que preço institucional: qual será a influência chinesa na governação destas empresas e infraestruturas públicas, e no planeamento estratégico da economia? A que preço político: terá o poder económico chinês influência no nosso sistema democrático, por exemplo reduzindo a liberdade de expressão da comunicação social e a capacidade crítica das universidades?

A que preço diplomático: qual o risco de a nossa política externa ser pressionada por Pequim, como no recente caso da Grécia no plano dos direitos humanos? A que preço estratégico: até que ponto é que a ofensiva económica chinesa é influenciada pela vontade de Pequim em penetrar o Atlântico Norte, adquirir a base das Lajes nos Açores, e enfraquecer a aliança transatlântica? Finalmente, o preço da reputação: quer Portugal ser visto como mais uma Hungria ou Grécia, crescentemente reféns do poderio chinês?

Para responder a estas questões e pensar a economia, democracia e política externa portuguesa a longo termo, há que tomar iniciativas em três frentes. Primeiro, devemos distinguir, caso a caso: nem todo o investimento chinês é um risco ou uma ameaça. O capital vindo da China está a desempenhar um papel crucial a ajudar vários países em desenvolvimento e a reavivar várias economias em recessão estrutural. Mas isso não deve levar Portugal a vender-se a retalho e desbarato. Especialmente a cavalo dado devem-se sempre olhar os dentes. Quais são as áreas de investimento em que há mais risco de enviesamento estrutural económico, penetração política e consequente perca de soberania?

Primeiro, Portugal deve debater, abertamente: avaliar, de forma ponderada, os vários preços possíveis que a China poderá cobrar a longo termo e discutir se, apesar da urgência financeira, vale a pena contrair estes riscos. Este debate deve ir para além de argumentos puramente políticos. Por um lado, há que evitar a lógica economicista que advoga o interesse material. Por outro lado, há que evitar o moralismo que apela exclusivamente à emoção.

Segundo, Portugal deve diversificar: há mais mundo, e certamente mais Ásia para além de Pequim. Lisboa deve continuar a diversificar as suas parcerias estratégicas, incluindo com a Índia, o Japão, a Coreia do Sul e as economias do Sudeste asiático. Deve também continuar a investir na aliança transatlântica, porque até para além (e também por causa) do transacionalismo de Trump, os Estados Unidos continuarão a ser o ator preponderante no espaço euro-atlântico. Por fim, Portugal não se pode dar ao luxo de se afastar do processo de renovação da União Europeia que oferece uma importante alavanca negocial com Pequim. No seu conjunto, estas diversificações permitirão a Lisboa equilibrar o seu risco e passar a mensagem a Pequim de que Portugal não é um país pequeno.

Há dez anos, num relatório sobre “Portugal e a Ásia,” para o Instituto Português de Relações Internacionais, eu notava com os meus co-autores que “Portugal está dividido entre os riscos de isolamento crescente que resultam do seu retraimento na Europa ... e os riscos de uma exposição asiática que revelam um conjunto de vulnerabilidades sérias”. Pouco adivinhávamos nós então o quão cedo e séria se daria esta exposição. Começa já esta terça-feira, com a visita de Xi Jinping.

Investigador da Brookings India, em Nova Deli