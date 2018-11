Num mundo dividido todos perderemos

Em 2015, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 definiram uma nova ambição global e, à medida que o tempo passa, esta agenda torna-se ainda mais urgente. Desafios como a probreza extrema, as pandemias, a crise das migrações e as alterações climáticas só podem ser solucionados a nível global com respostas coordenadas.

Além do Acordo de Paris para as alterações climáticas e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), foi fixado um novo compromisso para o financiamento ao desenvolvimento em torno do Plano de Ação de Adis Abeba. O desafio era muito claro: para superar o défice anual de financiamento ao desenvolvimento de cerca de 2.5 biliões de dólares, para cumprir os 17 ODS e as suas 169 metas, teríamos de ir além da ajuda pública ao desenvolvimento, que totaliza 147 mil milhões de dólares, e mobilizar o setor privado.

Os acordos globais alcançados em 2015 traduziram um eloquente impulso multilateralista. Mas o sucesso e, já agora, a credibilidade e a confiança, não se medem por aquilo que prometemos fazer mas antes por aquilo que somos capazes de cumprir. Ora, sabendo-se que, a par do agravamento das crises climática e das migrações, persistem sinais ultrajantes de pobreza - 800 milhões de pessoas em situação de pobreza extrema, 2400 milhões sem acesso a saneamento básico, mais de 1300 milhões sem acesso a eletricidade - impõe-se avaliar o que mudou desde 2015 no volume e no perfil do financiamento ao desenvolvimento.

A resposta foi dada pelo nosso Relatório da OCDE, “Global Outlook on Financing for Sustainable Development”, publicado esta semana. Infelizmente, a prometida vaga de financiamento ao desenvolvimento para suprir o défice anual de 2.5 biliões de dólares não se materializou. Os fluxos externos dirigidos aos países em vias de desenvolvimento totalizam 1.7 biliões de dólares, caindo 12% entre 2013 e 2016. Paradoxalmente, face ao magno objetivo fixado em 2015 de mobilizar mais financiamento privado, o investimento direto estrangeiro caiu 30% nos últimos dois anos, situando-se nos 750 mil milhões de dólares, e, apesar de muito promissoras, as iniciativas de blended finance (financiamento privado alavancado com ajuda pública ao desenvolvimento) apenas mobilizam em média 20 mil milhões de dólares anuais.

Mas não nos enganemos: o declínio do financiamento ao desenvolvimento sustentável não é apenas um risco para os países em desenvolvimento. Esse insucesso terá consequências para todos, num mundo que está cada vez mais interligado e interdependente. Por isso, o Relatório da OCDE apela a uma ação urgente e corajosa para cumprir as promessas da Agenda 2030.

Mobilizar mais recursos financeiros para os países em desenvolvimento não será suficiente; a qualidade, ou a pegada de desenvolvimento sustentável, de todo o financiamento tem de ser melhorada. Assim, no nosso Relatório formulamos um roteiro de reformas em três áreas. Primeiro, na medição: precisamos de melhores indicadores e ferramentas para avaliar todos os fluxos financeiros e a sua compatibilidade com os ODS. Segundo, são necessárias reformas estruturais que criem contextos mais favoráveis de atração de investimento, assegurando que a ajuda pública é capaz de alavancar mais investimento privado e dirigi-lo para os contextos mais frágeis e não apenas para onde é mais fácil.Terceiro, precisamos de melhorar a coordenação entre os doadores e as estratégias de desenvolvimento dos países mais pobres, assegurando que se seguem as reais necessidades e aspirações desses países.

Esta é uma agenda de ambição e de colaboração. Num mundo dividido todos perderemos e os mais pobres serão ainda mais deixados para trás. Em 2015, reganhámos a confiança no multilateralismo mas não estamos a honrar esse compromisso. É fundamental que a comunidade internacional renove a confiança na ação coletiva em torno do desenvolvimento sustentável. Estamos numa encruzilhada e a hora de agir é agora.

*Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE