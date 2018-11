As novas relações com Angola

A extraordinária pompa e circunstância concedida ao chefe de Estado e de governo angolano na sua primeira visita a Portugal foi aproveitada para o anúncio de uma guerra declarada entre o velho e o novo presidentes de Angola: José Eduardo dos Santos e João Lourenço.

Com Lourenço no ar, a caminho de Lisboa, Dos Santos decidiu dar uma conferência de imprensa para acusar o seu sucessor de mentiroso, por ter afirmado, em entrevista ao Expresso, que encontrou os cofres do Estado angolano vazios. Em resposta, Lourenço prometeu destruir a teia de corrupção tecida pelo seu antecessor, que descreveu como sendo um “ninho de marimbondos [vespas]”.

Portugal está no centro desse conflito. O cerne da questão é a pilhagem dos recursos de Angola pelo regime de Eduardo dos Santos, que governou o país por 38 anos e teve em Portugal a principal porta de saída desses recursos.

Do ponto de vista diplomático e do comentário político, a visita serviu para “normalizar” as relações entre os dois países. Todavia, João Lourenço apontou para uma nova “normalidade”. Portugal não pode pensar em simplesmente regressar ao passado, quando as suas relações com Angola se resumiam a cobrar dívidas, muitas delas empoladas pelos artifícios de saque com os sócios angolanos, e às romarias das suas elites a Luanda, em busca de benesses. As relações entre Angola e Portugal têm de subir de patamar, superando as meras relações económicas, embora estas também sejam importantes. Contudo, há que ir mais longe.

