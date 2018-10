Remodelação: três anos a aquecer e agora chega o momento da verdade (a opinião de Martim Silva)

Mudanças na Defesa, Saúde, Economia e Cultura podem refrescar o Governo. Mas são o reconhecimento de que nem tudo andava bem

Dois dias depois da demissão do ministro da Defesa, um dia depois da aprovação pelo Governo da sua proposta de Orçamento do Estado para 2019, e um dia antes do documento chegar ao Parlamento para ser discutido, o Executivo de António Costa sofre a sua primeira grande remodelação desde a posse, há três anos.

António Costa mostrou nestes três anos de liderança do Governo ser pouco dado a grandes mudanças. Agiu sempre por reacção e nos mínimos olímpicos.

Tirou João Soares quando este fez um post no Facebook ameaçando dar umas lambadas a uns comentadores. Tirou Constança Urbano de Sousa quando a situação desta ficou insustentável após os incêndios de junho e outubro de 2017. Tirou um secretário de Estado da Educação. E tirou outros três quando se viram envolvidos na polémica dos bilhetes para o Euro 2016. E mais nada.

Até aqui, Costa nunca tinha aproveitado para refrescar em maior profundidade o Governo. Agora fê-lo, em cima da saída do ministro da Defesa, Azeredo Lopes. Ou seja, não se limitou a tapar um buraco, a fazer um remendo, mas aproveita para fazer aquilo que se costuma chamar de remodelação tradicional, mais profunda, em vários sectores e áreas.

Na Defesa, percebe-se como a aposta foi por um nome já com longa experiência governativa. João Gomes Cravinho, filho de João Cravinho, já esteve seis anos no governo como secretário de Estado nos Negócios Estrangeiros. A escolha natural talvez fosse a de Marcos Perestrello, próximo de Costa e até aqui secretário de Estado de Azeredo. Mas a situação de fragilidade na Defesa, a necessidade de fortalecer a relação entre o poder político e o militar e a necessidade de pacificar o clima nas Forças Armadas obrigaram a ir buscar um nome com mais cabelos brancos.

Na Cultura, António Costa, que ainda esta semana recebeu agentes do sectores descontentes com a política seguida, vai ter o seu terceiro ministro na pasta. Primeiro foi João Soares, depois Castro Mendes, agora Graça Fonseca. Uma pasta com pouco peso orçamental, mas com bastante significado político e em que o Governo nunca acertou verdadeiramente. Aqui, a aposta é em Graça Fonseca, que há anos é próxima de Costa, tendo-o acompanhado politicamente em vários momentos nas últimas duas décadas. Depois da câmara de Lisboa e de uma secretaria de Estado ligada à modernização da administração Pública, Graça Fonseca (que neste mandato se destacou ainda pelo ‘coming out’ que fez sobre a sua vida pessoal, numa entrevista ao DN) sobe mais um degrau na sua carreira política ao sentar-se pela primeira vez no Conselho de Ministros.

Na Economia, Manuel Caldeira Cabral nunca convenceu. Mas foi-se mantendo ao longo de três anos muito por inércia. A própria Economia ia crescendo, os números eram bons, as coisas não corriam mal e o ministro, mais ou menos transparente, não era uma mais-valia mas também não atrapalhava demasiado. Agora, Siza Vieira, que muitos diziam que já era na prática o ministro da Economia, apesar de estar como ministro Adjunto (desde a saída de Constança há um ano), abarca as duas pastas (embora fique sem a energia, que passa para o Ambiente, por causa dos conflitos de interesse relacionados com o tempo em que era advogado).

A Saúde foi a última área tocada. E aqui não é irrelevante notar que Adalberto Campos Fernandes era há muito um dos ministros mais tocados e afectados pelas críticas. Aliás, quer a oposição quer os partidos que apoiam o Governo muito têm tocado na tecla da degradação dos serviços públicos, nomeadamente na área da Saúde. Marta Temido, especialista em administração hospitalar, já era dada há tempos nos bastidores como a senhora que se seguiria no Ministério.

Em cima da discussão de um Orçamento do Estado carregado de notícias positivas para muitos, outros chamar-lhe-ão eleitoralistas, o Governo faz a sua primeira grande remodelação em mais de três anos de vida.

Uma forma de refrescar politicamente um executivo nas vésperas de um ano decisivo. Mas, ao mesmo tempo, é o assumir de fragilidades em vários sectores que até aqui António Costa nunca tinha admitido.

A menos de um ano de eleições legislativas, este é o momento da verdade na política portuguesa. Agora é que o jogo começa. Até aqui estivémos todos em exercícios de aquecimento. O que se passa daqui em diante é que vai ser decisivo para percebermos o que vai acontecer nas próximas eleições legislativas. Agora é o momento decisivo. Para Costa. Para Rio. Para todos.