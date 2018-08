A cruel vitória sobre o fogo de Monchique

Em fins de 1957 Nicholas Ray lançou “Bitter Victory” (entre nós estreado meses depois com o título “Cruel Vitória”), tendo como protagonista Richard Burton. É um filme sobre uma operação de comandos britânicos no Norte de África durante a II Guerra Mundial. O objetivo é parcialmente atingido mas à custa de sacrifícios que põem em evidência o absurdo da missão, quando não da guerra em geral.

Ao fim de uma semana a vitória sobre o gigantesco incêndio de Monchique não deixa, tal como na narrativa de Nicholas Ray, de ter um travo amargo. É inquestionavelmente uma vitória no que respeita à salvaguarda de pessoas e bens e à capacidade de mobilizar meios de combate, inclusivamente internacionais, para lidar com uma tempestade de fogo que fez lembrar as de Pedrógão ou do 15 de Outubro do ano passado.

A análise, mesmo sumária, dos acontecimentos ensina-nos várias coisas.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)