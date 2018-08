O que temos de aprender com os incêndios

Depois dos acontecimentos que Portugal viveu em 2017, principalmente com os incêndios de junho e outubro, a nossa sociedade não pode deixar de ter presente este tema no seu dia a dia, com repercussões em muitos aspetos da vida nacional, desde a gestão do território à economia rural, à intervenção e combate os incêndios, ao socorro médico, à assistência social, até ao turismo. Desde Pedrógão, muito se tem refletido em Portugal sobre a grave incidência dos incêndios, no contexto da governação do país, mais concretamente nas áreas da floresta, da agricultura e da proteção civil. Com um pano de fundo de mudanças climáticas e sociais, o problema dos incêndios não parece ter melhorias.

No passado ano tivemos em Portugal os graves episódios de 17 de julho e de 15 de outubro; neste ano, tivemos os incêndios na Suécia, o trágico incêndio de Mati, a 22 de julho, na Grécia, os incêndios recorrentes na Califórnia e, nestes dias, o grande incêndio de Monchique. Perante este cenário, os cidadãos perguntar-se-ão se esta sequência não terá fim, se não aprendemos as lições e se não saberemos fazer as coisas de um modo diferente e melhor.

* Diretor do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, ADAI, Universidade de Coimbra

