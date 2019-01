Entradas e saídas em 2019

Bom dia e Bom Ano!

Terminada ontem a quadra do Natal, com o Domingo da Epifania ou Dia de Reis, entramos na primeira semana de trabalho completa de 2019. Muda o ano mas não muda tudo: o Parlamento do Reino Unido reinicia dentro de dois dias o debate sobre a saída do país da União Europeia, indiscutivelmente um dos assuntos mais importantes das próximas semanas, e não só para lá do Canal da Mancha. Em concreto os deputados discutirão e votarão o acordo que Theresa May alcançou com os 27 parceiros europeus. Tudo isto cheira a ano velho, já que a votação esteve marcada para 11 de dezembro último. Adivinhando derrota pesada, a primeira-ministra conservadora adiou tudo para janeiro. E agora? “The Guardian” tenta responder.



Nada indica que o desfecho vá ser outro, num debate que começa dia 9, com votação agendada para a semana que vem e que o Expresso acompanhará em Londres. Se May acreditou que a pressão temporal ia fazer um número suficiente de parlamentares mudar de opinião, por temerem um ‘Brexit’ desordenado, é capaz de se desiludir. O backstop irlandês — isto é, a cláusula que estipula que, se não houver ou até que haja solução permanente para evitar fronteira entre a República da Irlanda (membro da UE) e a Irlanda do Norte (território britânico), todo o Reino ficará alinhado com as regulações comunitárias — continua a parecer a muitos uma gaiola sem prazo, de que não se pode sair unilateralmente.



Londres e Bruxelas dizem não querer aplicar esta medida, mas os negociadores europeus exigem que ela esteja no acordo, para garantir que não volta a haver fronteira física numa terra manchada pelo sangue nos conflitos do século XX entre protestantes e católicos. Há quatro décadas que se circula livremente por aquela que será, doravante, a única fronteira terrestre entre o Reino Unido e a UE.



Nada disto parece perturbar May. Firme na ideia de que é o acordo dela ou o caos, a governante acelera preparativos para uma saída à bruta e, segundo o jornal eurocético “The Daily Telegraph”, pondera mesmo cancelar a habitual pausa parlamentar de fevereiro e fazer os deputados trabalhar ao fim de semana e aos feriados para aprovar toda a legislação necessária para o complexo processo de saída da UE. A data crucial é, recorde-se, 29 de março de 2019. Às 23h britânicas (e portuguesas), isto é, meia-noite em Bruxelas.



O pouco tempo que resta é, em larga medida, responsabilidade da primeira-ministra. Adiou a sujeição do acordo à Câmara dos Comuns mais de um mês sem que tenha, no período natalício, obtido cedências do lado europeu que persuadam os deputados mais relutantes em dar-lhe respaldo. A votação da semana de 14 de janeiro — de que muito depende, pois ditará se e quão ordenado é o ‘Brexit’ — é a primeira de várias obrigatórias, na câmara baixa do Parlamento mas também na Câmara dos Lordes. Não é claro, por outro lado, o que sucederá caso os deputados chumbem o acordo ou caso o aprovem com emendas (como introduzi-las, de resto, num documento já assinado com a UE, que pode rejeitá-las, e em que calendário?).



Fonte governamental citada pelo “Telegraph” garante em que em Downing Street “ninguém espera que [May] vença a votação”, apesar dos esforços governamentais junto de deputados da oposição trabalhista. O Executivo conservador não só não tem maioria como enfrenta o voto contra de muitos nas suas fileiras. O mais provável em caso de derrota, diz a mesma fonte, é que May “volte a pedir aos deputados que votem, provavelmente depois de pedir a Bruxelas mais uma cedência que baste para passar a linha da meta”, isto é, dos 320 votos favoráveis.

“The Independent” crê mesmo que tal possa suceder “uma vez e outra e outra”, porque a primeira-ministra não quis rejeitar tal hipótese, sábado, numa entrevista radiofónica. É irónico, vindo de quem tem rejeitado novo referendo ao ‘Brexit’ com o argumento de que o povo já votou em 2016. Este é, aliás, um aspeto em que nada ficou igual em 2019: a ideia de voltar às urnas, que há um ano parecia abstrusa, tem ganho apoiantes no próprio Partido Conservador e também no Partido Trabalhista, surgindo como solução plausível em caso de impasse. Menos provável é que haja novas eleições, já que May não tem vontade de se demitir, a oposição carece de votos para passar uma moção de censura e os inimigos internos falharam a tentativa de defenestração no mês passado, o que os impede, ao abrigo das regras do Partido Conservador, de voltarem a tentar durante um ano.

Claro que há sempre a hipótese de sair da UE sem acordo, desejada por apoiantes radicais do ‘Brexit’ como o ex-MNE Boris Johnson. Teria consequências difíceis de prever e não é a vontade da maioria dos britânicos, segundo as sondagens, mas é uma via que aparece à frente da proposta por May nas preferências dos inquiridos. Receando o ‘Brexit’ duro por falta de alternativa, deputados dos dois maiores partidos querem impedir o Governo de avançar nessa direção sem consentimento parlamentar. O facto permanece, porém: se nada mudar, o Reino Unido sai da UE daqui a 81 dias, com ou sem pacto.