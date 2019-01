Tempo de reis

Sim, hoje é esse dia. Os miúdos regressam à escola, o trânsito vai estar outra vez infernal e todas as resoluções de Ano Novo, aquelas a que o champanhe emprestou credibilidade, respiram já com dificuldade, esmagadas pela realidade.







Custa-me ser eu a escrever isto, mas a verdade é que o Natal está mesmo a acabar e a única coisa que nos separa do fim é mesmo o Dia de Reis. Para descanso dos mais ansiosos, o terceiro mago chegou ontem à lusitana terra para completar o presépio.









Depois do Rei Costa (António), que nos brindou com uma doce mensagem cheia de incenso, e do Rei Marcelo (Rebelo de Sousa), com a sua mirra tão apropriada às dores de que padecem o país e o mundo, os portugueses aguardavam as palavras do outro, o do ouro, aquele a quem chamam o mago dos magos - a revista The Banker considerou o português o melhor da Europa.









Em entrevista à RTP, o rei Centeno (Mário) abeirou-se do país-menino e explicou, outra vez, que o cofre tem um fundo. Ou, dito de outra forma, declarou que, ao contrário dos peixes, o ouro não se multiplica e, como tal, não chega para tudo. “Temos todos de ser responsáveis e utilizar as verbas com rigor.”









Ainda assim, e mesmo distribuindo mais algumas moedas no próximo ano, não é certo que venha a ser maior o saco em cima da mesa na negociação com os professores - cujos representantes estarão hoje em São Bento, ao bater das doze badaladas. “É preciso garantir que no final do processo o Governo consiga fazer face a todas as responsabilidades que tem”, avisou o ministro das Finanças, disponível para conversar, mas sempre de olhos postos na estrelinha que brilha em Bruxelas. "Não podemos dar passos maiores do que a perna", sentenciou o viajante.









Como qualquer bom mago parece ter sempre algo de adivinho, Centeno foi convidado a pronunciar-se sobre o futuro. Quando lhe perguntaram se voltará a ser ministro das Finanças caso o PS vença as Legislativas, o rei Mário respondeu nim. “Há questões que se colocam no seu devido momento (…) Até outubro de 2019 desempenharei o meu cargo o melhor que sei.”









Esta é a arte maior dos magos. Em tudo o que dizem e fazem há sempre algo que escapa ao comum mortal. Sendo fácil perceber que as Legislativas estão marcadas para 6 de outubro, exatamente nove meses depois do Dia de Reis, que é no domingo, os mesmo nove meses que levou a viagem dos reis magos desde o Oriente até Belém, onde nasceu o menino, o mais assustador é ouvir a entrevista outra vez e tentar perceber aquilo que nos escapou.