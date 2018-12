Porque é Natal… e o vulcão Anak Krakatau

Bom dia,



Este domingo voltámos a ter imagens da força destruidora da Natureza, com o tsunami que atingiu a Indonésia - e logo quando passam 14 anos desde outro tsunami de muito má memória na região – esse com uma dimensão bem mais devastadora.



O número de vítimas não tem nada a ver com o de há 14 anos, pois no natal de 2004 morreram 230 mil pessoas e neste caso os números oficiais, atualizados esta manhã, apontam para 281 mortos e mais de 1000 feridos. O problema é que este maremoto foi provocado por um vulcão – o responsável dá pelo nome de Anak Krakatau – e mantém-se o receio de que novos maremotos surjam na sequência dessa atividade vulcânica, que continua a fazer-se sentir. Por isso as autoridades indonésias pedem à população para se manter afastada da costa.



As imagens são impressionantes. Hoje, mais do que nunca, fotografa-se e filma-se com enorme qualidade. O vídeo do concerto em que a água entra pelo recinto dentro há-de ficar como uma das imagens desta tragédia.



Nestas alturas de introspeção natalícia e perto dos balanços de fim de ano, teremos uma tendência acrescida para nos perguntarmos porque é que estas coisas acontecem. Sobretudo numa quadra religiosa, para quem acredita num Deus, ou numa força superior, não é fácil aceitar que esse Deus, ou essa força superior, permitam que isto aconteça. São interrogações ingénuas, quase a fazer lembrar as perguntas dos “porquês” típicas das crianças, mas se há alturas para as colocar, esta é uma delas. Porque é Natal, ninguém leva a mal.



É certo também que a Humanidade já devia ter percebido que não é preciso destruir-se a si própria, porque a Natureza tem força suficiente para dar cabo de nós - já deu várias vezes provas disso e parece querer fazê-lo cada vez mais. Terramotos, maremotos, tempestades, incêndios de grande dimensão… fazem cada vez mais parte do nosso dia-a-dia.



Esta é também uma altura para lembrar, uma vez mais, que parte de Portugal foi destruída em 1755 e que temos uma falha tectónica mesmo à nossa beira. Assim sendo, é também altura para insistir na prevenção.



Não são conhecidas vítimas portuguesas e o Governo e Presidente da República fizeram a única coisa que podiam fazer nesta altura: expressar condolências e lamentar o sucedido.