O Estado falha? Sim. E também age com excesso de zelo? Também

Não é que Portugal seja uma ave rara e esteja imune à contestação social que se vê pela Europa. Mas a narrativa que faz equivaler os “nossos” coletes amarelos às manifestações que aconteceram em Paris (e no resto da França) ou em Bruxelas durante os últimos fins de semana parece, no mínimo, exagerada. Pelo menos para já.



Sobretudo porque, até ver, ainda nada sucedeu. A atual onda de greves não revela uma tendência de contestação generalizada com distúrbios da ordem pública, resulta antes de tentativas de negociação de melhores condições laborais, como aliás é previsível em democracia.



O Presidente da República quer no entanto aplacar a fúria antes de ela se manifestar e publicou no site da Presidência um vídeo em que tenta demover um camionista de participar na manifestação marcada para a próxima sexta-feira. Ângela Silva e Rosa Pedroso Lima examinam neste texto ontem publicado no Expresso Diário as démarches de Marcelo Rebelo de Sousa para promover o “apaziguamento” da associação que representa 500 dos cinco mil motoristas de longo curso existentes no país. Noutro texto, de Raquel Albuquerque, sublinha-se a diferença entre a organização da manifestação prevista para sexta-feira e as grandes manifestações que ocorreram em Lisboa e no resto do país nos últimos anos. A história, porém, não recorda motins ou distúrbios durante esses dias em que a população saiu à rua, ainda durante o governo de José Sócrates ou o de Passos Coelho.



Cabe ao Estado este papel de estancar acontecimentos que não aconteceram?



Cabe certamente o da segurança dos cidadãos, como não sucedeu em Tancos ou em Pedrógão. Mas meter no mesmo saco o socorro a um helicóptero que embateu numa antena – provocando a morte dos seus quatro ocupantes – é misturar alhos com bugalhos. Os adeptos de um Estados securitário já estarão de orelhas arrebitadas.



No meio desta exaltação, só pode ser considerada sensata a proposta de designar um magistrado judicial para um inquérito único sobre o tremendo caso da queda de um helicóptero. Aliás aprovada pelo Presidente da República.