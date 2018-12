A França respira de alívio. Ao Reino Unido já falta o oxigénio

O que move então Theresa May na Cimeira Europeia ? No retrato do The Guardian , May continua a tentar ganhar tempo e procura assegurar pequenas garantias, convertidas em apoio público dos 27, para facilitar a aprovação em Londres. No mesmo jornal, um cartoon editorializado retrata, numa ironia quase cruel, os esforços da primeira-ministra. O título diz tudo: “ A dead duck is walking around Europe ” a imagem não poupa a chefe do Governo de Londres. A votação do acordo do Brexit está agora prevista para o fim do mês de janeiro. Se entretanto não aparecer um novo sobressalto político… O Governo do Presidente Macron passou sem problemas por uma moção de censura rejeitada no Parlamento . O resultado não surpreende, dada a maioria parlamentar, mas não se pode dizer que a luta dos coletes amarelos tenha abrandado porque, na verdade, ninguém consegue prever o que se vai passar a seguir. E se os últimos 4 sábados foram de luta na rua, não se arrisca um prognóstico para amanhã ou para os outros sábados que se seguem. No “Expresso Diário”, Daniel Oliveira escreve sobre França e a tempestade perfeita. Coletes amarelos em Portugal? Há protestos já com data marcada : 21 de dezembro, daqui a precisamente uma semana. E está a ser promovido pelo PNR nas redes sociais. O “Expresso” apurou que a PSP está a acompanhar a situação e que a extrema-esquerda já fez questão de se demarcar.

“Félicitations à nos forces de l’ordre qui ont neutralisé l’auteur de l’attentat terroriste de Strasbourg”. A frase, do porta-voz do Governo francês, foi a confirmação de que tinha chegado ao fim a caça ao homem que durava há cerca de 48 horas. A televisão francesa BFMTV , resumia assim, já esta manhã, o filme das últimas horas. As fotos e as imagens , no olhar da Sic Notícias. A tarde já tinha sido de grande aparato policial. Polícias fortemente armados , protegidos com escudos, de armas automáticas em punho, a entrar pelas casas dentro, prontos a disparar . O cenário é o bairro de Neudorf, em Estrasburgo e podia estar em qualquer ecrã , numa das muitas séries da moda que retratam por estes dias o mundo agitado das forças policiais. Mas nada teve de ficção. A perseguição começou imediatamente depois do ataque ao mercado de natal em Estrasburgo . A polícia chegou a admitir que Chérif Chekatt, de 29 anos, podia ter cruzado a fronteira alemã, mas nunca perdeu de vista o bairro onde foi localizado pela última vez. E não se enganou. Foi lá que o encontraram… por casualidade. Passava pela rua, foi abordado por uma brigada e respondeu com disparos . A operação policial fez ainda 5 detidos e as investigações, escreve o Le Parisien , não estão concluídas. O ataque foi reivindicado pelo Daesh. Já muito se escreveu sobre o último fôlego ou a última oportunidade política de Theresa May. Mas os sinais de resistência perduram e as notícias de uma morte anunciada teimam em revelar-se prematuras. May ganhou um novo “round” mas perde terreno a cada dia. Ressuscitar o acordo já fechado para o Brexit parecia já ontem tão impossível que, nem merecia dúvidas por parte dos líderes europeus reunidos em Bruxelas. Durante a noite, veio a confirmação: o Conselho Europeu não só altera uma vírgula ao que ficou assente no acordo do Brexit, como já se prepara para o plano mais duro – uma saída do Reino Unido caótica, sem acordo.

OUTRAS NOTÍCIAS

O Governo pode vir a recorrer à requisição civil para acabar com a greve dos estivadores em Setúbal. É o Jornal Económico que avança com a notícia. António Costa terá pedido a análise detalhada da lei de requisição civil de 1974. A greve, que começou no dia 22 de novembro, deixa 20 mil carros parados. A Autoeuropa admite suspender a produção e a Associação Industrial da Península de Setúbal deixa o alerta, à TSF: a crise coloca mais empresas da região em risco e há mesmo duas que podem vir a fechar.



O Expresso já lhe tinha contado em primeira mão, na edição de sábado, que o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público convocou uma greve para fevereiro. A explicação foi dada de viva voz esta quinta-feira. As preocupações dos magistrados mereceu resposta do Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa disse aos jornalistas que a autonomia do Ministério Público é “indiscutível” e que só uma revisão constitucional permitirá alterar a composição dos conselhos superiores. E que isso não vai acontecer em 2019. Soa a remate final, perante as propostas de alteração que PS e PSD colocaram em marcha em relação ao estatuto do Ministério Público. Propostas que levam à convocação da greve. Justificada pelos próprios magistrados do Ministério Público com o receio de que esteja em marcha uma tentativa de “controlo político” por parte dos dois maiores partidos portugueses.



Mas não ficaram por aqui os recados de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente aponta o dedo aos enfermeiros em greve nos blocos operatórios : é necessário "medir o equilíbrio entre as razões de um grupo profissional e os sacrifícios que a greve exige aos portugueses". O Chefe do Estado português acrescenta: “Aquilo que eu penso é que, certamente, quem conduz a greve tem presente que uma greve só é verdadeiramente eficaz se conseguir ter uma grande adesão na sociedade”. Entenda-se: é preciso refletir.



Mudanças no regulamento interno para controlar os maus exemplos das faltas dos deputados. A intenção esteve em cima da mesa na reunião da bancada do PSD e promete passar da teoria à prática em janeiro. Mas de que mudanças falamos? Alterações associadas a sanções no partido diretamente visado pelas presenças fantasma. Falta saber quais. A Mariana Lima e Cunha explica. O Líder do PSD veio entretanto dizer que não vai interferir no processo desencadeado pela direção da bancada parlamentar.



Assunção Cristas diz que o voto no CDS é o único que “não vai parar às mãos de António Costa”. O jantar era de Natal, mas o espírito de campanha e confronto politico já lá estiveram, bem presentes no discurso da líder do CDS na noite passada em Lisboa. Cristas cola o PSD ao rótulo de partido que “colabora” com o Governo de António Costa e considera que a Aliança de Santana Lopes também não é capaz de dizer que “não dá a mão” a António Costa. 2019, ano de legislativas e europeias, está mesmo ao virar da esquina.



Foi em agosto do ano passado. Uma avioneta utilizou a praia de São João da Caparica como pista de aterragem, depois de uma complicação a bordo. Morreram duas pessoas. Muitas dúvidas se levantaram sobre a opção do piloto. A investigação ao acidente confirma agora que o piloto cometeu erros e “não efetuou uma gestão apropriada da emergência”. Recordamos as imagens desse dia nesta reportagem da SIC que explica os fundamentos das conclusões da investigação.



Há sinais de esperança do Iémen, onde uma guerra de 4 anos já fez 10 mil mortos e ameaça 20 milhões de pessoas de fome. Leu bem. É uma tragédia humanitária que nos passa ao lado, mas bem real. Há agora notícias de cessar fogo nas regiões ameaçadas pela fome. O acordo, conta o “Le Monde”, permite a abertura de corredores humanitários. O cessar fogo foi negociado na Suécia, com a mediação do próprio Secretário-Geral das Nações Unidas.

Deixo-lhe uma pergunta: sabe qual é a região do país que gera mais riqueza por habitante? E n ão, não falo de Lisboa.



E o que dizer da noite europeia do Sporting? Que o Sporting mudou. Lá isso, mudou. A vitória por 3/0 não deixa dúvidas. A análise e os golos, aqui . Falta acrescentar a reação de Marcel Keizer.



O QUE ANDO A LER/VER

Hoje não lhe sugiro o tradicional livro. Prefiro que espreite, com atenção, um trabalho multimédia da equipa do Expresso. É sobre o nosso planeta e a contagem decrescente em que entrámos por causa do clima. Os avisos estão lá, há muito tempo. É preciso alterar comportamentos para limitar a subida média global da temperatura. É preciso parar para pensar. E nada acontece. É isso que nos diz António Guterres na conferência da ONU sobre alterações climáticas em Katowice, na Polónia. Temos 12 anos para evitar uma fatalidade que se aproxima a passos largos e nos vai afetar a todos. Se pensa que já sabe tudo sobre isto, espreite e vai ficar surpreendido. Se tem pouca informação, não perca mais tempo. É só clicar, aqui.

A BLITZ está hoje nas bancas. É isto mesmo, leu bem. A edição especial que reúne o balanço de 2018 já chegou. São 148 páginas, numa edição de colecionador que recomendo.

Fernando Pessoa dedicou-lhe um longo poema e chamou-lhe “Presidente-Rei”. Sidónio, populista ‘avant la lettre’, chegou ao poder como o líder que vinha de fora e era diferente dos outros políticos. Andava no meio do povo, fez-se fotografar com crianças, velhos e doentes, reprimiu opositores e não encontrou remédio para a fome que assolava Portugal. Morreu com 46 anos, assassinado a tiro na estação do Rossio [a 14 de dezembro de 1918].

O destaque, que acaba de ler, escrito para a edição de ontem do “Expresso Diário”, é da autoria da jornalista Manuela Goucha Soares e é o ponto de partida para um texto sobre os cem anos da morte do mais jovem Presidente da primeira República portuguesa. É uma revisitação da História que lhe sugiro em fim de conversa.

Escolhi Fernando Pessoa para o fim deste “Expresso curto” e não é por acaso. Hoje vamos conhecer o vencedor do Prémio Pessoa, concedido anualmente à personalidade portuguesa que se destacou numa intervenção ou atividade relevante. Fique atento, por volta do meio-dia. O arquiteto Manuel Aires Mateus foi o vencedor em 2017.



