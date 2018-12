Você não sabe como uma pessoa normal vive (e também não temos nenhum grande romance que mostre como os amantes se tornam amigos)

"Você não sabe como uma pessoa normal vive." Oito palavras: a fúria, a raiva e a indignação cabem mesmo em tão pouco. "Você não sabe como uma pessoa normal vive." Oito palavras: nenhuma aparentemente digna de poema elaborado ou de prosa sofisticada, sobretudo quando faladas neste caso por um homem que se veste dramaticamente de Pai Natal, e no entanto sentimos nelas a autoridade do desespero. "Você não sabe como uma pessoa normal vive." Oito palavras: a força e a virtude desta síntese verbal constata-se quando um político apressa o passo perante elas, quando responde com um sorriso tonto perante o suposto atrevimento alheio e quando gesticula desorientadamente diante do Pai Natal que o persegue com as oito palavras que tanto podem ser refrão ou lápide das multidões anónimas do nosso tempo.



Aconteceu quarta-feira a Michael Gove, conservador britânico que outrora desafiou a ainda desafiada Theresa May na liderança do partido de ambos: enquanto se dirigia para o Parlamento, onde a primeira-ministra superou uma moção de censura que a jornalista Ana França AQUI disseca, Gove teve de enfrentar uma pessoa normal. E aquele Pai Natal fez um sermão breve em nome dos que acreditam cada vez menos que os políticos sabem enfrentar pessoas assim. O constrangimento de Gove reforçou a desconfiança dos descrentes, porque o Brexit já não é - alguma vez foi? - uma questão de sair ou ficar, é sobre estar e como conseguir estar com ou sem remain. O vídeo está AQUI e mais do que vê-lo há que escutá-lo: violência é ouvir um homem falar naquele tom, vestido daquele modo, esquecido daquela maneira.



E você, sabe como uma pessoa normal vive? Em nome delas, este Expresso Curto abre com mais Pai Natal e menos com os outros todos. E isto não é moralismo, é contrição: porque essa pergunta também é para fazer aos jornais e o autor disto que lê já a fez a si próprio e não tem a certeza se sabe responder devidamente.