Aqui há guê

Daqui a pouco mais de uma hora, às dez da manhã, termina a vigília que o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional realizou durante toda a noite junto ao Palácio de Belém . A greve dos guardas, contudo, prossegue até dia 6 de janeiro , apesar de a ministra da Justiça considerar que a altura “não é ideal” . Ontem, o presidente do sindicato assegurou que as visitas de familiares no próximo fim de semana estão asseguradas .

O Guê , ou gê para os amigos, é uma espécie de primo consoante do meio , que nada tem a ver com os fabulosos irmãos vogais. O guê é guloso, gabarolas e gosta de gelatina gelada, de gatos gigantes e o seu museu preferido é o Guggenheim . E o que ele adora mesmo é uma grande e grandiosa e gloriosa greve . De preferência geral . Mas se for das boas, como ele gosta de gritar, “genial” .

Segue-se a habitual lista rápida de outros temas e assuntos de que provavelmente vai ouvir falar durante as próximas horas. A coisa não está famosa.









A Grécia está a ferro e fogo. Manifestantes entraram em confrontos com a policia, e Atenas e noutras cidades, no dia em que passaram dez anos da morte de um jovem de 15 anos, baleado pela policia.









A França está como a Grécia. Durante todo o dia de ontem, os estudantes do secundário ocuparam os liceus e levaram para a rua manifestações violentas. Como se fosse um ensaio para o que pode vir aí amanhã com o anunciado protesto dos coletes amarelos, que parecem pouco impressionados com todas as medidas que o Governo já reverteu e com as que prometeu reverter. A policia prepara-se para o pior, escreve o “Le Figaro”.









As bolsas mundiais estão, ao mesmo tempo, gregas e francesas, por culpa dos americanos, dos canadianos e dos chineses e do preço do petróleo. Começamos pelo fundo, do poço, para registar o desentendimento do OPEP que está a abalar o mercado dos barris e do crude. A conta deve chegar dentro de semanas a um posto de combustíveis perto de si.









Mais complexa, se possível, é a história que envolve a Huawei, o gigante chinês de telemóveis que eventualmente fabricou o equipamento em que está a ler este Expresso Curto. Soube-se ontem que as autoridades canadianas - a pedido dos Estados Unidos da América e sem que seja ainda conhecida qualquer acusação - detiveram em Vancouver uma cidadã chinesa chamada Meng Wanzhou.









A senhora Meng é não só a CFO da Huawei. É, antes de mais, a filha do fundador da empresa. A Huawei garante que a sua diretora financeira foi presa quando fazia a ligação entre dois voos e que desconhece as razões para a prisão. As autoridades canadianas e americanas nada adiantaram, mas, de acordo com o The Wall Street Journal, há uma investigação em curso em Nova Iorque, desde abril, a uma possível violação da empresa chinesa ao embargo decretado pelos EUA ao Irão.









O mundo fica mais pequeno ainda porque a detenção ocorreu no sábado, quase à mesma hora em que, em Buenos Aires, na Cimeira do G20, os presidentes dos EUA e da China chegaram a um acordo para 90 dias de tréguas na guerra comercial em curso. Complicado? Bom, não fica mais simples se acrescentarmos que vários países estão a afastar a Huawei do grande salto em frente para a rede 5G (cá está ele outra vez). Australianos, neozelandeses e britânicos admitem que há um sério risco de espionagem por parte de Pequim.









Não admira que os algoritmos responsáveis pelas operações financeiras globais fiquem desorientados.









À boleia da China, aproveito a oportunidade para lembrar que depois de Xi Jinping, e de João Lourenço antes dele, a próxima grande visita a Portugal deverá ser a do Pai Natal. Calha na noite de 24 para 25 de dezembro, quando todos nós 'estivermos numa' de que é muito mais importante dar do que receber.









Um pouco como acontece na Assembleia da República. Se virmos com atenção o que se tem passado nas últimas semanas, constatamos que há deputados para quem o Parlamento é como uma chaminé na noite de consoada: ninguém os vê, mas eles estiveram lá. Outros, recebem o que parece ser um subsídio de trenó, e ainda têm ajuda para pagar a ração das renas. Mas depois, sem qualquer espírito natalício, zangam-se como duendes à bulha por um brinquedo na fábrica do Pai Natal. Duendes com seguro de saúde, claro.









Neste artigo publicado no Expresso Diário de ontem - dia em que uma deputada do PSD se demitiu dos cargos no Grupo Parlamentar - o Ricardo Costa deixou estas quatro perguntas aos 230 deputados: “Acham que o populismo nasce do quê? Só brota de profundas tensões migratórias ou de enormes escândalos de corrupção? Só medra em situações de extrema insegurança física e desemprego extremo? Ou que só aparece de surpresa perante movimentos separatistas e leis que agitam o passado de guerras civis e ditaduras?” A resposta é não. Não.









Mas ainda bem que alguém pergunta. O populismo dá-se bem em terrenos onde as pessoas já perderam a vontade de plantar perguntas. De perguntar.









Por exemplo, hoje vão multiplicar-se as questões sobre as relações entre a EDP e o ex-ministro Manuel Pinho. Para ficar a par de tudo o que se vai discutir, nada como tirar uns momentos para ver esta peça da SIC. E uma primeira reação. O enredo é este: “O Ministério Público está na posse de e-mails com alegadas provas de que a EDP manipulou o ex-ministro Manuel Pinho no caso dos chamados CMEC e da extensão do domínio público hídrico”.









Dos CMEC à CEMG vai um guê. Hoje é dia de eleições para a administração da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG). Um assunto que vai dominar a atualidade, num banco que anda há meses nas notícias - e nem sempre pelas melhores razões. Eis uma forma de perceber o que está em causa. E um vislumbre do que aí vem.









Vamos a um outro vislumbre rápido?









É dia de Timor-Leste e celebra-se na ilha que, diz a lenda, nasceu de um enorme crocodilo o Feriado do Dia dos Heróis Nacionais. Foi a 7 de dezembro de 1975 ocorreu a invasão e ocupação indonésia de Timor, com a operação “Komodo”









Um grupo de paleontólogos portugueses encontrou em Tentúgal um fóssil de uma espécie de crocodilo que viveu há 95 milhões de anos. É o mais antigo do mundo









Há reunião da Comissão Permanente de Concertação Social para discutir o aumento do salário mínimo









Começa em Lisboa o Congresso do Partido Socialista Europeu









Está marcada para as 14h30 a leitura do acórdão do Processo Operação Fizz, que tem como arguidos o ex-procurador Orlando Figueira, o empresário Armindo Pires e o advogado Paulo Blanco, todos acusados, em co-autoria, de corrupção, branqueamento de capitais e falsificação de documentos









É apresentado em Bragança um estudo sobre as motivações dos jovens médicos para se fixarem no interior do país









James Comey, ex-diretor do FBI, depõe na Comissão Judicial da Câmara dos Representantes, em Washington









O Porto e o Portimonense abrem a jornada deste fim de semana do campeonato de futebol.









Na Alemanha, a CDU eleger vai eleger o sucessor da Angela Merkel. É o fim de uma era, como se escreve no Expresso.









E na Praça de São Pedro, no Vaticano, é o primeiro dia do presépio e da árvore de Natal.









Antes de recomendar o livro que comecei a ler esta semana, cortesia da editora, quero partilhar consigo o momento de ligeiro pânico que vivi ontem ao ver o vídeo de uma menina mal-comportada que o pai obrigou a caminhar até à escola.









Assustei-me a sério e fiquei a pensar: será o mesmo miúdo que vi há uns meses a correr à beira da estrada enquanto o pai filmava tudo do carro? Mas a pobre criatura ainda não chegou? Felizmente estava enganado. O castigo é o mesmo. A criança é que era outra.









Agora, ouça aqui as 65 melhores músicas do ano para o “The New York Times” e conheça no Vida Extra os nomeados para os Globos de Ouro de 2019.









Bom, vamos então às despedidas. Se gosta de filosofia, este livro é bom. Se gosta de novelas gráficas, também. Steven e Ben Nadler são os autores deste genial pequeno tratado sobre a origem do pensamento moderno. O subtítulo é “Os assombrosos (e perigosos) primórdios da filosofia moderna”. O título é “Hereges!”.









Assim mesmo, com um ponto de exclamação e com um enorme guê ali no meio.









Há diário às seis e edição em papel na banca amanhã.









Tenha uma grande sexta-feira e um grande fim-de-semana.