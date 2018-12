Xi em Lisboa, Marcelo em Pequim e Uma Faixa e Uma Rota por todo o mundo

A relação com a China está “no melhor período da história”, afirmou ontem o PR chinês em Belém, depois de ter convidado Marcelo Rebelo de Sousa a visitar Pequim em abril do próximo ano, altura em que o PR português participa no II Fórum Internacional e onde assinará um memorando sobre o plano de investimento na iniciativa chinesa Uma Faixa e Uma Rota.

Xi Jinping está em Lisboa desde ontem e vai hoje ao Parlamento encontrar-se com Ferro Rodrigues, seguindo depois para o Palácio de Queluz, onde se reúne com o primeiro-ministro António Costa. Trânsito condicionado, Hotel Ritz em exclusivo, limusines próprias e residentes da zona revistados à entrada e saída da zona delimitada em torno do hotel abrilhantam a primeira visita a Portugal do Presidente da China que mais poderes chamou a si desde Mao Tsé Tung.

Quando o tema é China, e o tema hoje é certamente China, pode falar-se de um aspeto frequentemente escamoteado: existe um défice de informação de parte a parte. Ainda ontem, numa conferência organizada pelo Clube de Lisboa a propósito da chegada de Xi Jinping a Lisboa, a investigadora do think tank britânico Chatham House Jie Yu dizia na Lisbon Talk sobre a estratégia da política externa chinesa e a Europa que uma das falhas dos conselheiros chineses é a ignorância do que se passa “na América que votou em Trump”. Segundo defende Jie Yu, aparentemente, quanto aos EUA, eles conhecem melhor Wall Street do que a América profunda. Aparentemente, passa-se o mesmo com o Ocidente em relação à China. “Money, might and Mindset - China’s Self-centred Global Ambition” é um estudo publicado pela Chatham House em novembro passado. Na versão apresentada em Lisboa, a investigadora sublinhou a “Europa e o retorno do Império do Meio”, que usa dinheiro para expandir o poder político, vê-se como parte da comunidade internacional e "está a tentar incluir-se na ordem económica mundial”. “A China é um poder híbrido, uma economia dinâmica de emersão recente com poder totalmente centralizado”. Não espanta que a pergunta a fazer seja: “O que está realmente a acontecer lá?”.

Um (grande) artigo do “New York Times” de 18 de novembro intitulado “A terra que falhou falhar” (The Land that failed to fail) lembra que a China que hoje é líder mundial em termos de número de proprietários de casa própria, em termos de utilizadores de internet, em número de estudantes que terminam o liceu e, segundo as contas de alguns, em número de multimilionários, ainda no início da década de 1980 tinha três quartos da sua população a viver em pobreza extrema. Com esta “classe” reduzida a 1%, a China tornou-se numa potência mundial e no rival mais sério dos Estados Unidos desde a queda da União Soviética.

Em três décadas, “o antigo império vermelho de Mao tornou-se a segunda maior economia do globo. Ultrapassou o Japão em 2010, vai ultrapassar a zona euro em 2019 e quer bater os Estados Unidos em 2030”. Jorge Nascimento Rodrigues explica aqui tudo em dez números.