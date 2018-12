O tigre e a corça, uma fábula chinesa

Outras notícias



O fim da hegemonia. A Bola de Ouro da France Football de 2018 foi atribuída a Luka Modric, internacional croata que joga no Real Madrid. É a primeira vez na história do prémio que um jogador croata vence o galardão e há precisamente uma década que o vencedor não se chamava Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. O último, em 2007, tinha sido Kaká.



Uma nova hegemonia. "O Sporting de Keizer é um Sporting transfigurado", escreve a Lídia Paralta Gomes na crónica do Sporting ao Rio Ave. "Quer a bola e pressiona para a ter e quando a tem trata-a bem, a um, dois toques, com intensidade. E ao terceiro jogo, no mais difícil teste, a ideia de jogo do holandês, que quer a equipa a recuperar a bola em apenas cinco segundos, passou com distinção: vitória por 3-1 frente a um bom Rio Ave". No fim do jogo, Fábio Coentrão, capitão do Rio Ave, confessou o seu sportinguismo: "Quero que o Sporting ganhe".



Liga das Nações. Já estão definidas as meias-finais da Liga das Nações, que irão ser disputadas em solo português, no verão de 2019: Portugal-Suíça e Holanda-Inglaterra. Fernando Santos avisou que Portugal já perdeu com os suíços.



Caso e-toupeira. O debate instrutório começou esta segunda-feira e o Ministério Público quer levar todos os arguidos a julgamento. O procurador alega que “Luís Filipe Vieira e restante administração nunca criaram entraves a Paulo Gonçalves”, que a SAD “violou os deveres de vigilância” e que “poucos casos de corrupção têm prova tão forte e cristalina como este”.



O futuro do euro. "Há acordo para fortalecer o euro", anunciou Mário Centeno, presidente do Eurogrupo, numa conferência de imprensa hoje bem pela manhã. Depois de uma reunião de 16 horas que começou às duas da tarde de ontem, o ministro das Finanças português, assegurou que conseguiu o apoio de todos: "Foi um bom momento para marcar os 20 anos do euro", afirmou, citado pelo Negócios.



Auto estrada cortada. A 23 está cortada ao trânsito no sentido Abrantes-Torres Novas devido a um incêndio num camião que transportava fardos de palha, avançou uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém citada pela TSF.



Montepio. A poucos dias das eleições, as pressões sobre os associados do Montepio têm aumentado. Há mensagens misteriosas em que é pedido aos votantes que não “liguem às notícias que têm surgido na televisão e nos jornais”, avança a SIC numa investigação em que teve acesso a documentos. Numa tentativa de suspender as eleições, deu entrada em tribunal uma providência cautelar que acabou por ser rejeitada.



Arrendamento. O Jornal de Negócios avança que o PSD vai apresentar uma proposta para os contratos de arrendamento celebrados por períodos de dez ou mais anos terem terão uma taxa de IRS de apenas 14%. Os dez projectos-lei do PSD sobre o tema serão discutidos em plenário no próximo dia 13 de Dezembro. O tema já tinha sido levantado tanto pelo CDS como pelo PS.



Emigrantes qualificados. Muitos dos que deixaram Portugal por falta de oportunidades de trabalho ou à procura de melhores condições salariais e de progressão profissional, agora querem voltar: 78% dos portugueses a trabalhar no estrangeiro ponderam um regresso ao país e 43% poderão mesmo fazê-lo nos próximos dois anos, diz o Guia do Mercado Laboral, o estudo global anual de tendências de emprego e recrutamento realizado pela consultora Hays.



Marcelo. Na véspera de receber o Presidente da China, o Presidente da República apontou Portugal como “um dos muito poucos” países na Europa que “conseguem compreender plenamente” os Estados Unidos e “que são realmente transatlânticos”. Estava no lançamento do livro do anterior embaixador americano em Lisboa. Hoje terá uma reunião com Xi Jiping.



Sócrates. O ex-primeiro-ministro não gostou de ser questionado sobre o empréstimo da casa do primo. No seu espaço de comentário “A Procuradora”, Manuela Moura Guedes disse na SIC que o antigo primeiro-ministro não deve ficar incomodado nem dizer que estão a entrar na sua vida privada de cada vez que a comunicação social o aborda, nem quando faz perguntas relacionadas com processos em que está envolvido. Pode ver o vídeo aqui.



Bombeiros profissionais em greve. Os bombeiros sapadores manifestaram-se ontem e concentraram-se na Praça do Comércio, onde derrubaram as grades que estavam colocadas no local, e foram travados junto à porta do Ministério da Administração Interna, onde estava uma delegação a entregar uma moção com as reivindicações. Anunciaram uma greve entre 19 de dezembro e 1 de janeiro em protesto contra as propostas do Governo que regulam o estatuto e o regime de aposentação.



Crianças desaparecidas. O Público noticia que desapareceram cinco jovens romenos que estavam sob responsabilidade do Estado português. As três raparigas e os dois rapazes – agora com idades entre os 12 e os 18 anos – desapareceram entretanto do lar de acolhimento. Nem sabe se estão em território nacional.



Reino Unido. Theresa May soma dificuldades e agora enfrenta uma moção de “desrespeito pelo Parlamento” por não revelar documentos sobre impacto do Brexit.



Em França, no rescaldo de um fim-de-semana marcado pela escalada da violência dos coletes amarelos Macron anda à procura de uma impossível unidade nacional. O texto é do Daniel Ribeiro, correspondente do Expresso em Paris. O Presidente tenta ganhar tempo e o país está inquieto e inseguro. A classe política está completamente dividida. Esta manhã, ficámos a saber que o Governo francês recuou e vai suspender aumento dos preços dos combustíveis que motivou a revolta.



O Daniel Oliveira escreve no Expresso Diário que "a tentativa de circunscrever a contestação dos coletes amarelos a um movimento de extrema-direita não é inocente. Macron quer manter todos os democratas como reféns: ou ele ou Le Pen. Tudo o que este homem tem deixado, à esquerda, à direita, no campo democrático e até na agenda ambiental, são quilómetros de terra queimada".



Caso Khashoggi. Novas revelações sobre o homicídio do jornalista voltam a focar-se o envolvimento do príncipe herdeiro saudita no caso. Jamal Khashoggi percebeu que alguma coisa não estava bem e pediu a Deus que os ajudasse - a si e ao ativista turco Omar Abdulaziz com quem vinha trocando mensagens no Whatsapp a criticar o príncipe saudita. “Que Deus nos ajude”, implorou então Khashoggi, depois de ter percebido as mensagens tinham sido intercetadas.



As manchetes do dia

Público: "Estado perdeu o rasto a cinco jovens à sua guarda"



Jornal de Notícias: "Metade das instituições de solidariedade social com graves prejuízos"



i: "Presidente chinês paga 2 milhões para ter Ritz por sua conta"



Diário de Notícias: "Testemunha no e-Toupeira é autor de site do partido de André Ventura"



Correio da Manhã: "Novas reformas perdem 26% do salário"



Negócios: "PSD mais perto do PS nas alterações às rendas"

O que ando a ler

Ando a ler aquilo que mete medo, ou seja, o "Medo" de Bob Woodward (D. Quixote), o jornalista veterano do Washington Post que deve estar aterrado porque nos 40 anos que passaram sobre a queda de Richard Nixon, para a qual ele contribuiu como repórter de investigação, e a ascensão de Donald Trump, tudo mudou. Para pior. Nixon seria um príncipe da renascença ao pé de Trump, e o que levou o primeiro a sair da presidência, jamais deitaria abaixo o segundo. Os tempos mudam tanto, que George W. Bush sobre cuja presidência e guerra no Iraque Woodward tanto escreveu - quatro livros - parece agora um intelectual comparado com o sucessor.



O livro, que o Expresso revelou aqui com a pré-publicação de um capítulo, arranca com uma história notável sobre os bastidores desta Casa Branca: a inacreditável forma de como colaboradores presidenciais protegem o país do seu presidente, retirando-lhe documentos essenciais de cima da mesa, de forma que se esqueça, e assim não arranje sarilhos ainda maiores para a nação. A abrir o prólogo, um assessor surripia uma folha que a ter sido assinada por Trump teria posto fim ao Acordo de Comércio Livre Coreia do Sul-EUA e colocaria em risco a segurança nacional. É traição ao serviço da pátria.



Cada vez mais depurado e seco na escrita, Woodward replica o tipo de jornalismo de cruzamento e mais cruzamento de fontes, para nos dar uma narrativa limpa, como se tivesse vivido as situações que descreve. Diálogos completos sobre momentos sensíveis, detalhes sobre reuniões, e abrangência em relação ao que os visados foram partilhando com os seus próximos. Os livros sobre W. Bush já tinham sido assim. Este acentua ainda mais o estilo.



A narrativa é eloquente, embora menos surpreendente do que seria de supor, tendo em conta tudo o que temos visto ao longo destes anos. O presidente americano escolhe colaboradores com base em intuições primárias, despede-os com os mesmos critérios, faz declarações que põem os aliados com os cabelos em pé, para depois se desdizer e perder toda a credibilidade, se é que ainda a tinha. Por exemplo, sobre a Nato.



O general Mattis, que viria a ser secretário da Defesa de Trump, descreveu-o como um "bom ouviste" - opinião não consensual -, desde que não se tocasse num dos seus calcanhares de Aquiles: "A imigração e a imprensa são os dois principais". Steve Bannon achou-o tão mal preparado que, antes de aceitar a direção da campanha, pensou que ia perder por muitos. Mas Trump é uma calculadora de improbabilidades. As descrições sobre a lendária impreparação do presidente deixam a alegada falta de conhecimentos de Bush Jr. a milhas. Os factos acerca da interferência russa são de arrepiar, e ainda mais a tentativa de interferir na investigação. A atenção exacerbada do Presidente aos media tira-lhe tempo para governar. É tudo um pavor.



Na verdade, vamos lendo o livro (ainda estou a meio) e pensamos se tudo aquilo é possível ou provável. Não devia ser. Um país daqueles (ou um país qualquer) nas mãos de gente assim é imprevisível. Trump, de facto, tinha razão na frase que Woodward usa como epígrafe e que lhe dá o título: "O verdadeiro poder é - nem sequer quero usar a palavra - medo", disse Donald. Ao menos nisso foi profundo e verdadeiro. O medo que a democracia deve ter dos seus inimigos.



Com esta nota de esperança na humanidade, despeço-me deste Curto. Tenha um dia agradável e uma boa semana!