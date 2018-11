O IVA é uma tourada

Bom dia, Não sei o que mais pode unir nomes como Manuel Alegre, Álvaro Covões ou Luís Montez. Mas seguramente que uma delas é a satisfação pela aprovação na última noite de uma norma do Orçamento do Estado para 2019 a baixar o IVA de 13% para 6% em actividades como as touradas e os festivais de música ao ar livre . Mas, já agora, também em todos os espetáculos de música, dança ou teatro. E no cinema também. Veremos agora se a redução do imposto vai corresponder a uma redução do preço no consumidor. Hoje, os deputados retomam a maratona de votações linha a linha, artigo a artigo, da proposta de OE para 2019 (e sabemos que só propostas de alteração ao articulado original foram mais de 900). Amanhã, com a votação final global, o processo encerra-se no Parlamento e o documento seguirá para Belém para promulgação. A manta de retalhos do Orçamento teve nas últimas horas as seguintes novidades e alterações fruto de várias conjugações variadas de votações entre a esquerda e a direita: - IVA para as touradas e espetáculos ao ar livre vai descer. Este era um dos temas mais polémicos do OE e foi votado ontem à noite. -Mário Centeno contava com o aumento da tributação sobre as viaturas de função , mas a direita aliada ao PCP e BE trocou-lhe as voltas. -Ao contrário , o PSD deu a mão ao Governo para que os escalões do IRS não sejam atualizados de acordo com a taxa de inflação, como pretendiam os restantes partidos. -Depois, foram aprovadas mudanças ao regime de mais-valias imobiliárias em IRS. -Fundos de investimento perdem isenção de IMT . - Alinhada , a geringonça chumbou a redução do imposto sobre os combustíveis proposta pela direita. -Foi aprovada por todos os partidos a construção por ajuste direto da ala pediátrica no Hospital de São João, há muito adiada. -Foi aprovada a inclusão de três novas vacinas no plano nacional de vacinação: meningite b, rotavírus e contra o vírus do papiloma humano. -Ainda em matéria de orçamento, na véspera tinha sido aprovada a obrigação de levar o Governo novamente à mesa das negociações com os professores que exigem a contagem integral do tempo de serviço congelado. Eu, francamente, fiquei com a ideia que essa saída não era a pior que o Executivo de Costa podia ter (bem pior seria se fosse votado o pagamento integral desse tempo). E essa minha ideia é partilhada pelo Ricardo Costa , que escreveu sobre o assunto no Expresso Diário. O mesmo tema serviu de mote ao texto de Francisco Louçã no mesmo jornal. Já Mário Nogueira, o líder da Fenprof, acredita que com a obrigação do Governo voltar à mesa negocial, Marcelo não vai promulgar o decreto que tem em mãos e segundo o qual o Executivo apenas se compromete a pagar uma parcela do que exigem os professores. Nos jornais de hoje , as questões orçamentais ocupam naturalmente lugar de destaque. O Correio da Manhã faz manchete dizendo "Taxas e impostos pesam mais de metade na conta da luz" . O mesmo tema é destaque do Jornal de Notícias: "Imposto sobre a luz em Portugal é quase o triplo de Espanha" . O Público afirma que "polícias e militares sobem as reivindicações à boleia dos professores" . E o i sublinha algumas das surpresas do documento: "dois milhões de euros para os animais; linguagem gestual no SNS; atletas olímpícos e paraolímpicos com subsídios iguais; isenção de custas em acidentes de trabalho; facilidade para adquirir bicicletas elétricas" . Já o Jornal de Negócios prefere titular "Parlamento trava imposto sobre carros das empresas". OUTRAS NOTÍCIAS Cá dentro, Mais de uma semana depois da derrocada, ainda se fala de Borba . O autarca local garantiu ontem que não pretende demitir-se, assegurando que nunca teve conhecimento de qualquer documento dando conta do estado da estrada e do perigo que existia. Já o ministro do Ambiente, garantiu que até final do ano todas as pedreiras do país vão ser analisadas , para se avaliar de eventuais situações de risco. Em reportagem pelo país, para dar a conhecer outras estradas que possam estar em risco , anda a SIC. Finalmente , foi reforçada a drenagem de água da pedreira onde se suspeita estarem ainda três vítimas. A Costa de Caparica vai receber um milhão de metros cúbicos de areia em 2019 para evitar a erosão. O Serviço Nacional de Saúde precisa de mais 5.500 médicos, 30 mil enfermeiros e 140 farmacêuticos. Quem o afirma é o Bastonário da Ordem dos Médicos. Mas como nem tudo têm de ser más notícias, o Hospital de Santo António , no Porto , foi pela quinta vez o que tem melhor desempenho em todo o país. E outros hospitais também estão de parabéns: Cascais, Coimbra, Braga e Gaia/Espinho foram premiados na área respiratória e cardíaca. O Presidente Marcelo revelou que há um vídeo da morte de Khashoggi (o jornalista saudita crítico do regime que foi assassinado na Turquia) que “circula a nível de Estados”. Mas diz que nunca o viu. À noite, Marcelo Rebelo de Sousa foi à entrega dos Prémios Gazeta de Jornalismo e alertou para o perigo para as democracias que representa a crise da comunicação social. E deixou o repto: "A grande interrogação que eu tenho formulado a mim mesmo é a seguinte: até que ponto o Estado não tem a obrigação de intervir?” Sobre os Prémios Gazeta, permitam o elogio em causa própria. João Santos Duarte e Tiago Miranda , dois dos nossos melhores, e dois dos nossos mais jovens, foram premiados na categoria Multimédia . A venda da Herdade da Comporta , que já foi de Ricardo Salgado e dos Espírito Santo, à Amorim/Vanguard foi aprovada . Agora prometem-se milhões e milhões para fazer ali um grande projeto. Eu, que tenho a mania que sou desconfiado, fico assim meio de pé atrás quando alguém vem dizer que tem milhões e milhões para um projeto junto à costa. Simplesmente porque me lembro do que já foi feito em boa parte do nosso litoral. Veremos. Isabel Ucha . Sabe quem é? É a nova presidente da Bolsa de valores. O Tribunal de Leiria condenou um médico, uma farmacêutica e o ex-marido a penas suspensas por burla com receitas falsas. Uma mulher foi condenada a pagar 16 mil euros à Câmara de Cabeceiras de Basto por ter ateado incêndios na escola local. Na Comissão Política , o podcast de política do Expresso, os três anos do Governo da geringonça são tema de destaque.

Lá fora, Este é um daqueles falhanços globais que nos deve fazer refletir. Por todo o mundo se discute a necessidade de preservar o clima e o meio ambiente. Sendo para isso, entre muitas outras coisas, necessário reduzir o volume de emissões de dióxido de carbono para a atmosfera . Nos últimos anos o montante da redução já tinha ficado aquém do desejado. Mas agora, e pela primeira vez nos últimos cinco anos, as emissões subiram mesmo. A tensão continua muito elevada entre a Ucrânia e a Rússia . A televisão russa transmitiu uma “confissão” de marinheiros ucranianos. As autoridades ucranianas dizem no entanto tratar-se de uma farsa montada pelos russo. A Colômbia responsabiliza a “indiferença e tolerância” de governos da região pela situação na Venezuela . Uma denúncia veio revelar que o Facebook já em 2014, antes portanto do que reconhecera, sabia da existência de espionagem russa dentro da rede social. A Comissão Europeia pode propor a abertura de um Procedimento por Défice Excessivo à Itália já em dezembro. Sexta e sábado reúnem-se na Argentina os líderes do chamado G20 e o presidente dos EUA vai aproveitar o encontro para Trump vai reunir-se com líderes da Rússia e China.

O caso dos bebés geneticamente manipulados é daqueles que gera muita discussão e ainda mais dúvidas éticas. No Expresso Diário explicamos o que está em causa.



Outro tema de ciência que tem sido muito falado, e que merece a foto colocada aqui em cima, é a chegada da sonda InSight, da NASA, ao solo de Marte, depois de uma viagem de 55 milhões de quilómetros, que durou quase sete meses. O Virgílio Azevedo escreve sobre o assunto





DESPORTO

Notícia da noite de ontem foi a derrota pesada do Benfica em Munique, por 5 a 1, a terceira mais pesada dos encarnados em competições europeias. De qualquer forma, os encarnados já garantiram a passagem à Liga Europa. Aqui pode ler a crónica do jogo, pelo Pedro Candeias. Eaqui ficar a saber quem é que no fim do jogo de Munique disse “Perdido? Eu? Jamais”.



Hoje é a vez do FC Porto entrar em campo na Liga dos Campeões.



Ainda em matéria de portugueses na ‘Champions’, destaque para a assistência de Ronaldo no 1 a 0 da Juventus ao Valência e para os festejos pouco ortodoxos de José Mourinho ao ver o seu Manchester ganhar 1 a 0 com um golo a fechar a partida.



A Sport TV processa a Nowo e reclama mais de quatro milhões de euros. Em causa a guerra entre operadoras e canais desportivos a propósito da entrada no mercado da Eleven Sports.







O QUE ANDO A LER

As últimas semanas têm sido dedicadas a leituras mais ou menos erráticas. Não sei se a si lhe acontece, mas comigo de tempos a tempos chega uma altura em que ando de nenufar em nenufar até me voltar a sentir agarrado dias a fio pelas páginas de um ou mais livros. Quem sofre é a mesa de cabeceira, que vai acumulando volumes sobre volumes.



Dois dos livros recentemente lançados e que têm feito parte desta intermitência são “Uma História Antiga”, o mais recente romance de Jonathan Littell, da D. Quixote, e “12 Regras para a Vida”, de Jordan B. Peterson.



O segundo esteve há poucos dias por cá para uma conferência que esgotou bilhetes e fez algum furor. As suas entrevistas estiveram um pouco por todos os jornais e este é um autor da moda com este livro de auto-ajuda que é um livro de auto-ajuda mas ao mesmo tempo não é bem um livro de auto-ajuda. E eu, que para livros de auto-ajuda tenho pouca (ou nenhuma) pachorra, lá comecei a lê-lo. Para tentar perceber um pouco melhor as razões do fenónemo. E para perceber também qual a ligação entre muitas das frases no mínimo polémicas que proferiu em variadas entrevistas e o seu pensamento mais estruturado plasmado no livro.

Primeiro: lendo o livro não se fica nem de perto nem de longe com a ideia negativa que algumas das referidas entrevistas poderão ter deixado. Segundo: vou continuar a não ser particular apreciador de livros de auto-ajuda.

Quanto ao primeiro livro de que falei, o autor há uma década lançou o perturbador e inquietante “As Benevolentes”. Daqueles livros que são um murro no estômago e deixaram forte marca em quem os lê. Não é de estranhar por isso que mal voltei a ler o nome de Littell num escaparate de livraria o agarrei sem hesitar. O exercício onírico do personagem que vai percorrendo um corredor imaginário e abre portas para se defrontar com sucessivos cenários diferentes, carregados de violência (sobretudo sexual) deste “Uma História Antiga” pode tornar-se novamente um sucesso. Mas a mim, francamente, não me encheu as medidas.



Enfim, melhores leituras virão seguramente, para mais agora que se aproxima uma altura em que se começam a publicar as listas dos melhores livros do ano, uma das minhas taras (as listas dos melhores do ano, e não só de livros) e em que se preparam os presentes de Natal. O Financial Times já publicou a sua longa e fantástica lista.



Tenha uma excelente quarta-feira e boas compras de Natal nos próximos dias, se for o caso. No seu sapatinho, já sabe, lá estará mais uma edição do Expresso no próximo sábado.



Boas leituras.