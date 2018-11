Onde as galinhas põem os ovos

“Não faço política. Faço negócios”. Isabel dos Santos almoçava no restaurante Scott’s, em Mayfair, no centro de Londres, com o jornalista do Financial Times. Estávamos em 2013, meses depois de a Forbes a ter classificado como a mulher mais rica de África. A entrevista foi citada em Portugal sobretudo por uma frase, em que a filha do então Presidente explicava a sua vocação precoce: “eu vendia ovos de galinha quando tinha seis anos”.



“Acredito que as galinhas não tenham posto os ovos só em Portugal”, disse no sábado o agora Presidente de Angola, João Lourenço, numa longa entrevista ao Expresso, intitulada “São conhecidos os que traíram a pátria”. O governante referia-se ao capital que saiu de Angola para empresas de fachada, dinheiro a que se podiam ter juntado mais 1,5 mil milhões de dólares que tentaram retirar do país à última hora. “Esta é a situação que encontrámos: os cofres do Estado já vazios com a tentativa de os esvaziarem ainda mais!” Na mesma entrevista, João Lourenço desafiou José Eduardo dos Santos a denunciar “quem beneficiou do banquete, as figuras que de forma vergonhosa delapidaram o erário público”.



Não foi o que José Eduardo dos Santos fez. Ontem, desmentiu ter deixado os cofres vazios; ontem, Isabel dos Santos alertou para uma "crise política profunda em Angola"; ontem, João Lourenço chegou a Portugal. A sua visita oficial começa hoje em Lisboa para depois terminar no Porto, prevendo-se a assinatura de mais de 20 acordos e protocolos entre os dois países.



As dívidas a empresas portuguesas são um dos problemas por superar, tanto mais que muitas delas não estão sequer registadas na contabilidade dos devedores. António Costa elogiou “a franqueza e a transparência” de Angola sobre este assunto, sem a resolução do qual é difícil João Lourenço cumprir um dos seus objetivos: captar investimentos portugueses.



“A forma como nos relacionámos com Angola é hoje completamente obsoleta”, diz Augusto Santos Silva, argumentando que não podemos continuar a olhar para Angola “para examinar a sua evolução política” ou “ver um mercado para obras públicas”, temos sim de perceber a oportunidade “vastíssima” da “lição que João Lourenço está a dar a toda a gente”.



É isso que o presidente de Angola procura: investimentos e relações políticas normalizadas, mas sem fazer grandes juras de amor. João Lourenço tem aberto canais comerciais e de investimento com vários países, como França, Alemanha, China e Estados Unidos. Não está a colocar os ovos todos em Portugal.