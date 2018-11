Em Portugal morre-se de abandono. Morre-se de falta de desenvolvimento

OUTRAS NOTÍCIAS

“Os EUA estão com a Arábia Saudita”, diz Donald Trump. Apesar do caso Khashoggi e apesar de a CIA admitir que o príncipe saudita poderia ter tido conhecimento do caso. A Al-Jazeera explica que o POTUS não vai aplicar medidas punitivas ao seu aliado do Médio Oriente.



Como.É.Isso.Possível? How.Is.It.Possible? “Para lá de ridículo”, é como Chris Cillizza, editor da CNN, classifica a desculpa avançada pelo staff de Ivanka Trump justificando o facto de ela ter usada a sua conta pessoal de e-mail para assuntos de Estado: não estava a par de todas as regras da casa. “Como pode Hillary [Clinton] gerir a economia se nem consegue enviar e-mails sem pôr a nação em risco?” tweetou Donald Trump em junho de 2016. E um mês depois: “A invenção do e-mail provou ser uma coisa muito má para a perversa Hillary, que acaba de provar ser incompetente e mentirosa”… E agora, Ivanka?



Sabe o que têm em comum a Estónia, a Letónia e Portugal? São os únicos três países da União Europeia que não elegeram populistas nos últimos 20 anos. “O populismo ganha eleições”, é a conclusão de um estudo do jornal britânico "The Guardian" que apurou que, hoje, um em cada quatro europeus vota num partido populista, três vezes mais eleitores do que há duas décadas. O número de europeus liderados por governos populistas passou de 12,5 milhões, em 1998, para mais de 170 milhões em 2018, espalhados por 11 países. Explore as causas e consulte os mapas e as infografias interativas deste trabalho que acaba de ser lançado seis meses antes das eleições para o Parlamento Europeu de maio de 2019.



Etiópia. “Fugimos da violência só com a roupa a cobrir-nos o corpo”, diz o agricultor Abdirahman Moalim que fugiu da violência na Oromia oriental no ano passado. Está refugiado com a família no campo sobrelotado de Koloji, na região somali da Etiópia, fazendo parte dos 700 mil deslocados internos devido à violência entre comunidades etíopes. No total, o país tem 1.1 milhões de deslocados internos, se se juntarem causas como secas extremas e inundações, lê-se no relatório lançado ontem pela respeitada ONG Norwegian Refugee Council.



Lá como cá. No início deste mês, o número de habitações privadas para turismo no Japão já tinha alcançado as dez mil, concentradas nas cidades. O país do sol nascente viu triplicar o número de entradas de turistas no país desde 2008. Em 2017 chegaram 28,7 milhões e prevê-se que alcance os (antes impensáveis) 40 milhões já em 2020, mesmo sem as Olimpíadas de Tóquio. É claro que as já congestionadas redes de transportes e o comércio se ressentem, mas não há volta ao passado. Como escreve o Japan Times, pior que a “poluição do turismo” é turismo nenhum.



Interpol. Americanos e britânicos estão a pressionar os seus governos para diminuirem o envolvimento com a Interpol se Alexander Prokopchuk for hoje eleito o seu novo número 1. O receio é que o Kremlin venha a aumentar a sua interferência no trabalho deste corpo internacional de polícia. Dizem que seria como ter “uma raposa no galinheiro”, cita a BBC.



Brexit. Diz um parlamentar europeu espanhol que o Brexit “é a decisão mais egoísta desde que Winston Churchill salvou a Europa com sangue suor e lágrimas” num vídeo que corre nas redes sociais. A saga continua e os media britânicos parecem imersos num concurso a ver quem noticia primeiro quem conseguiu “despedir” a primeira-ministra. Voto de confiança ou não, Theresa May aguenta-se por enquanto. Haverá consequências. A discussão interna britânica vai refletir-se no acordo ou não acordo do Reino Unido com a UE. Michel Barnier propôs entretanto que se estenda a transição até 2020, para enfurecer eurocéticos, pela certa.



A Estação Espacial Internacional fez 20 anos. Veja aqui um curto vídeo recheado de números impressionantes sobre a ISS, na sigla inglesa.



Manchetes do dia: “Estado foi alertado cinco vezes para o risco de tragédia em Borba”, Público; “Portugueses aderem em força à pirataria televisiva”, i; “Ambulâncias recusam doentes por atrasos nos pagamentos”, JN; “Sindicatos da banca ganham benefício fiscal à medida”, Negócios; “Subornos milionários nos parque escolar”, CM



Estado da Educação. O chumbo é “a medida mais inútil e mais cara”, escreve o DN. Em 2017 registou-se a taxa de retenção mais baixa da década e a taxa de conclusão do básico regular chegou aos 93%. Mas persistem assimetrias sociais, de género e até regionais.



Galamba. O novo secretário de Estado da Energia afastou a liderança da Direção-Geral de Energia e Geologia. Sai Mário Guedes, entra João Bernardo.



FRASES

“A fragilidade da estrada era conversa comum entre engenheiros de minas da zona há mais de 20 anos”, José Paulo Monteiro, geólogo citado pelo Público a propósito do aluimento da estrada de Borba



“Neste momento, o fundamental é esta mensagem de apoio ao que está a ser feito com critério, com cuidado e com segurança”, Marcelo Rebelo de Sousa, PR sobre Borba



“Para já, não prevemos a expropriação de nenhum privado, mas podemos sempre necessitar de chegar a acordo com algum”, Vítor Domingues dos Santos, presidente do Metropolitano de Lisboa referindo o avanço do metro para Amoreiras e Campo de Ourique



“Este tipo de situações acaba por redundar em alguma descredibilização das instituições e é por isso que vamos continuar a fazer tudo para evitar que seja assim”, Francisca Van Dunen, ministra da Justiça citada pelo i a propósito da greve da Justiça cuja adesão rondou os 90% segundo a Associação Sindical dos Juízes



O QUE ANDO A LER

Estou ainda a tentar organizar as escolhas para os serões de outono e inverno, épocas maravilhosas do ano para algum recolhimento. Para planear as leituras futuras nada como o empurrão que dão os editores do New York Times Book Review por esta altura do ano com a lista dos 100 livros mais notáveis de 2018. Eles tiveram tempo para lê-los e eu, apesar de ficar com um tico de inveja, beneficio do olhar e eleição competentes. Faça o mesmo, “folheie” as sugestões entre 15 géneros, de novela a romance, de ensaio a relações internacionais, de história a memórias e poesia…



Este já li e aconselho: a propósito de Brexit e de como os assuntos do presente não podem deixar de ser pensados como assuntos do presente, um long read interessante. Fintan O’Toole deslinda como é que, na negra imaginação dos reacionários britânicos, o Reino Unido está perpetuamente vencido e o invasor imaginário é a União Europeia, “The paranoid fantasy behind Brexit”. Depois da queda vertiginosa do “coração do Império” o Reino Unido passou a “colónia ocupada”, defendem.



E por hoje é tudo, fim do curto. Porém, não é o fim das notícias que continuaremos a atualizar em www.expresso.pt com destaque para o Expresso Diário às 18h, Tribuna, Blitz, Vida Extra… Fique por aí, nós estamos aqui.