Um inferno chamado Paraíso

Bom dia, Dez dias depois de deflagrar, um dos incêndios mais letais da história dos EUA, que está a arrasar o norte da Califórnia, ganhou dimensões apocalípticas : até agora foram contabilizados 76 mortos , mas há mais de 1200 desaparecidos . E a esperança de encontrar sobreviventes é reduzida. As equipas de resgate e salvamento trabalham sem descanso para tentar descobrir alguém com vida entre o mar de destroços em que se transformou a cidade de Paradise. As chamas destruíram 12 mil edifícios, incluindo um terço das escolas, e provocaram mais de 60 mil desalojados . Debaixo dos escombros, só restam as cinzas. “É uma tragédia absoluta. A minha casa desapareceu, a casa dos meus amigos desapareceu. Toda a cidade praticamente desapareceu ”, descrevia ontem Holly Baker, habitante de Paradise há 30 anos. Habitualmente preparados para o pior num estado que arde todos os anos, os mais de seis mil bombeiros que lutam impotentes contra o fogo garantem que nunca viram nada assim. É como uma zona de guerra , descreve o Washington Post . E o pior é que as chamas não deverão estar controladas antes do final do mês. Os especialistas garantem que as alterações climáticas que secaram os solos e fizeram aumentar a temperatura média estão a tornar estes incêndios cada vez mais mortíferos e devastadores. Portugal, que no ano passado viveu a mais grave tragédia causada pelo fogo na história do país, sabe-o bem. Mas Donald Trump continua a desvalorizar o fenómeno. Nada de surpreendente vindo do presidente que, no ano passado, levou os Estados Unidos a abandonar o Acordo do Clima de Paris, subscrito em 2016 por 195 países para combater o aquecimento global através da redução das emissões de gases com efeito de estufa. Depois da China, os EUA são o segundo país que mais contribui para o aquecimento do planeta. Mas Trump não quer saber. O Tratado das alterações climáticas “era um mau negócio” para a América, justificou. Além das voracidade das chamas, o incêndio trouxe um novo perigo aos habitantes do norte da Califórnia: em consequência do fumo, a região apresenta agora dos piores níveis de poluição do mundo , superando cidades da China e da Índia que figuram habitualmente entre as mais poluídas à escala mundial. Temem-se graves consequências para a saúde . O fumo é tão denso que até em São Francisco, a mais de 300 quilómetros de distância, as autoridades foram obrigadas a encerrar escolas e a determinar a paragem dos emblemáticos elétricos da cidade. O New York Times conta como tudo começou. O alerta foi dado às 6:30 de 8 de novembro. E em menos de nada o inferno tomou conta de Paradise .

Cinco pessoas, todas da mesma família, morreram ontem numa casa sem condições mínimas na localidade transmontana de Fermentões, concelho de Sabrosa, alegadamente devido a uma intoxicação. A inalação de monóxido de carbono, em consequência de uma lareira mal apagada, é uma hipótese que está a ser investigada, mas as circunstâncias da tragédia estão ainda por esclarecer e não estão descartadas outras possibilidades, como a ingestão de cogumelos venenosos. O alerta foi dado durante a tarde de ontem, embora as duas crianças de 9 e 14 anos, o pai, a mãe e o tio tenham morrido várias horas antes, segundo as autoridades. A PJ está a investigar o caso.



O IVA das touradas continua a dar polémica. Numa entrevista ontem ao DN/TSF, o histórico socialista Manuel Alegre diz que o Governo e alguns deputados do PS “têm medo do PAN”.



Contra a vontade do Executivo, e para surpresa de António Costa, o partido propõe que as touradas integrem o grupo de espetáculos culturais que verão o IVA reduzido de 13% para 6%. É uma das quase mil propostas de alteração ao Orçamento de Estado que foram apresentadas pelos partidos - um número recorde que poderá atrasar a redação final do OE. O Expresso resume as principais propostas, do leite para bebés às reformas antecipadas.



Boa notícia é o preço dos combustíveis, que volta a descer a partir de hoje. Tanto o gasóleo como a gasolina deverão ficar 1,5 cêntimos mais baratos, atingindo o valor mais baixo dos últimos meses.



O chefe de gabinete do novo ministro da Defesa está a ser investigado por suspeitas de utilização indevida de dinheiros públicos. Em causa está um alegado esquema financeiro envolvendo uma conta bancária do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo com perto de três milhões de euros que não estariam oficialmente contabilizados. Paulo Lourenço nega.



O General Loureiro dos Santos, antigo ministro da Defesa Nacional e ex-chefe de Estado-Maior do Exército que morreu sábado aos 82 anos, vai a enterrar hoje. Será a última despedida ao “patriota e pensador de Portugal e do mundo”, a quem a democracia “deve largamente”, como ontem recordou Marcelo.



A instrução do processo e-toupeira prossegue hoje com a audição do administrador executivo da SAD do Benfica Domingos Soares de Oliveira. Amanhã é a vez de serem ouvidos o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, e os diretores financeiro e de comunicação do Benfica, num processo em que a SAD encarnada é acusada pelo Ministério Público de 30 crimes, entre os quais corrupção ativa, oferta ou recebimento indevido de vantagem e falsidade informática. O MP pede que a equipa seja punida com o afastamento das competições entre seis meses e três anos.



Em França, uma onda de protestos contra a subida do preço dos combustíveis mobilizou este fim de semana cerca de 280 mil pessoas em manifestações que terminaram em violência em várias zonas do país e que resultaram em mais de 400 feridos, 14 dos quais em estado grave, e na morte de uma das manifestantes. O protesto, criado espontaneamente nas redes sociais, ficou conhecido como Movimento dos Coletes Amarelos, numa referência aos coletes que todos os automobilistas devem ter nos automóveis para se tornarem visíveis, e levou ao corte de algumas das principais estradas francesas, com mais de 2000 pontos de bloqueio.

Em reação, o primeiro-ministro Édouard Phillipe avisou ontem que não aceita a anarquia e garantiu que o Governo não vai mudar de estratégia relativamente aos combustíveis. Mas o protesto já extravasa em muito o aumento do imposto sobre os hidrocarbonetos, tendo-se transformado numa luta mais vasta contra a diminuição do poder de compra. Num país onde “não se fazem reformas, fazem-se revoluções”, como afirmou o sociólogo Michel Crozier, o desfecho do protesto, apoiado por 74% da população, pode ser imprevisível.



No Reino Unido, Theresa May avisou ontem, numa entrevista à Sky News, que o Brexit pode falhar e alertou para os riscos de se atrasar o acordo que selará a saída da União Europeia, marcada para 29 de março do próximo ano. A primeira-ministra britânica, que irá esta semana a Bruxelas para um encontro “crucial” com o presidente da Comissão Europeia, sublinhou que os próximos dias serão determinantes para o futuro do país. No próximo domingo, os líderes dos 27 vão aprovar o esboço do acordo de saída. O negociador da UE para o Brexit, Michel Barnier, admitiu a possibilidade de prolongar a transição até ao final de 2022.



A Colômbia vai romper relações diplomáticas com a vizinha Venezuela se Nicolás Maduro iniciar um novo mandato como Presidente do país. A ameaça foi feita hoje pelo chefe de estado colombiano, Iván Duque, numa entrevista a um diário de Bogotá.



No desporto, mais precisamente nesse mundo estranho chamado Liga das Nações, Portugal conseguiu a qualificação para a final four sem sequer precisar de vencer. Empatou no sábado 0-0 com a Itália e fez a festa mesmo faltando um jogo em casa com a Polónia.

Nos outros jogos, a Inglaterra vingou-se ontem da eliminação do Mundial e derrotou a Croácia por 2-1, juntando-se a Portugal na fase final da prova. A Espanha, que ficou em segundo, foi eliminada e a Croácia foi despromovida para a Liga B. Também ontem a Suíça conseguiu um lugar na final four, despachando a Bélgica por 5-2, com três golos do avançado do Benfica Seferovic.

No futsal, o Sporting empatou ontem com Benfica 1-1 e garantiu pelo terceiro ano consecutivo a passagem à final four da Liga dos Campeões, onde irá juntar-se aos espanhóis do Inter Movistar e Barcelona e ao Kairat Almaty, do Cazaquistão.

Nas motas, a vitória de Miguel Oliveira decidiu o título de equipas em Moto2 em Valência.

Não tão segura esteve Sophia Floersch, que perdeu o controlo do carro no Grande Prémio de Fórmula 3 de Macau e voou por cima das barreiras de proteção a 270 km/h. As imagens são verdadeiramente impressionantes. A piloto alemã sofreu uma fratura na coluna, num acidente que provocou ainda mais quatro feridos.



No ténis, o alemão Alexander Zverev, considerado o melhor tenista da nova geração, derrotou Roger Federer no sábado e ontem venceu o número um Novak Djokovic, tornando-se o mais jovem a triunfar nas ATP Finals desde 2008.





Público: Escolas inflacionam notas e violam as suas próprias regras



Jornal de Notícias: Medicamentos provocam 30 reações graves por dia



Correio da Manhã: Família morre por intoxicação em casa sem condições



I: Tourada agita família socialista



Negócios: Operadoras preparam aumento de preços



Diário de Notícias (digital): Governo PS congelou mais despesa em três anos do que PSD-CDS na legislatura toda







Últimas Cartas ao Meu Irmão Théo, de Van Gogh



Não haverá, na pintura, muitas histórias tão fascinantes como a de Van Gogh. Nem haverá, na vida em geral, muitas relações fraternas tão comoventes como a que Vincent mantinha com Théo. Além do permanente apoio emocional, foi o suporte financeiro dado pelo irmão mais novo que permitiu a Van Gogh dedicar-se em exclusivo à pintura. Em muitas das cartas que escreve ao irmão, Vincent começa por agradecer a “nota de 50 francos” e as tintas, telas e materiais de desenho que Théo lhe enviava pelo correio numa base mensal.



O livro compila a intensa correspondência enviada por Van Gogh ao irmão – as cartas que recebia de Théo desapareceram – no último ano e meio de vida, entre março de 1889 e julho de 1890. Nessa fase, o estado mental de Vincent é muito instável. Por vezes parece sereno, outras é consumido pela angústia e atormentado por alucinações.



“Aperto com força a tua mão, em espírito; não sei se te escreverei muitas vezes, porque nem todos os meus dias são suficientemente lúcidos para te escrever com um pouco de lógica”, desabafa numa carta. As primeiras missivas são enviadas a partir do asilo de Saint-Rémy, onde Vincent foi compulsivamente internado, depois de um abaixo-assinado subscrito por vários habitantes de Arles, no sul de França, onde então vivia, que, hiperbolizando alguns episódios de maior excentricidade ou “sobre-excitação” de Vincent, alegavam que o pintor era um perigo para a segurança do bairro. “Naturalmente que isto foi um golpe rude para mim, que diligenciava ser amigo de todos e não desconfiava de ninguém”, escreve, numa carta de 19 de março de 1889.



Curiosamente, é à medida que o seu estado mental fica mais instável que Van Gogh pinta alguns dos seus quadros mais emblemáticos e que a sua obra começa finalmente a conseguir algum reconhecimento entre a comunidade artística – embora só consiga vender um único quadro até morrer. “Meu caro irmão, reflexão feita, não digo que o meu trabalho esteja de todo bem, mas é o que ainda consigo fazer de menos mau. Tudo o resto, como as relações com as pessoas, tudo isso é muito secundário, pois não detenho talento para tal. Nesse campo, pouco ou nada posso fazer”, confessa, numa carta de 21 de maio de 1890.



Poucos meses depois, a 27 de julho, durante um passeio pelo campo em Auvers-sur-Oise, para onde entretanto se mudara, Vincent dispara sobre si mesmo um tiro no peito. Consegue cambalear durante a noite até à pensão onde vivia, mas não pede ajuda a ninguém e sobe em silêncio até ao quarto, onde horas mais tarde acaba por ser encontrado ferido. O médico que é chamado para o salvar não consegue remover a bala. Vincent morre dois dias depois, passando as últimas horas em desespero para conseguir manter-se vivo até à chegada do irmão. Théo chega a tempo da despedida. Encontra-o deitado na cama, a fumar cachimbo, aparentemente sereno. Deita-se a seu lado e ampara-lhe a cabeça. Nos seus braços, Vincent diz-lhe: “É assim que eu gostaria de morrer”. E foi assim que morreu.



Théo nunca recuperou da perda do irmão. Morreu seis meses depois, em janeiro de 1891, com apenas 33 anos. Foi sepultado ao lado de Vincent, em Auvers.



Este Expresso Curto fica por aqui. Acompanhe toda a atualidade em expresso.pt e siga o noticiário de desporto na Tribuna. Para informação sobre música e lazer não perca a Blitz e o Vida Extra. E, claro, tem sempre o Expresso Diário, às 18h. Tenha uma ótima semana.