A guerra da Europa, mais a de Bruno de Carvalho, de Angola e das touradas. E a do Natal

Ainda não passou uma semana desde que o Presidente de França, Emmanuel Macron, reuniu os outros Chefes de Estado em Paris para celebrar os cem anos do Armistício e a Europa já regressou à guerra.



No Reino Unido, que durante o fim de semana não se fez representar ao mais alto nível em Paris, o princípio de acordo de saída da União Europeia a que o Governo de Theresa May chegou em Bruxelas gerou uma tempestade, que o Expresso seguiu em direto, capaz de deixar o Partido Conservador em guerra civil, nas palavras do “Financial Times”. No fim do dia de ontem, a primeiro-ministro inglesa não vergou voltou a garantir que as 585 páginas do acordo traçavam “o caminho certo para o país e para o povo”. “Se não aceitarmos o acordo, ninguém sabe quais as consequências que se seguirão. Estaríamos a tomar um caminho de grave e profunda incerteza”, disse.



Esse é o caminho pretendido pelos mais furiosos adeptos, dentro do Governo, da saída do Reino Unido. Ontem de manhã foi conhecida a demissão do executivo do Secretário de Estado para o Brexit, Dominic Raab, e da Secretária do Trabalho e das Pensões, Esther McVey, além de outros quatro membros do Governo. É possível que hoje sucedam mais demissões, nomeadamente a de Michael Gove, o influente secretário do Ambiente e candidato à liderança do Partido Conservador, que rejeitou ontem a proposta de Theresa May para assumir o cargo de Dominic Raab. Segundo o “Guardian”, Chris Grayling (secretário dos Transportes) e Penny Mordaunt (secretária do Desenvolvimento Internacional) também podem resignar ao longo do dia de hoje.



Outro ferrenho adepto do Leave entre os conservadores, o deputado Rees-Mogg, montou uma conferência de imprensa em Westminster para anunciar uma moção de desconfiança contra Theresa May, para a qual necessita da assinatura de mais 47 deputados, o que deixaria a primeira-ministra em situação ainda mais delicada. Rees-Mogg pronunciou-se contra a união aduaneira preconizada pelo acordo de princípios: “isso não é um Brexit”, disse.



Mesmo que seja capaz de passar esta tormenta, Theresa May tem que fazer passar o acordo no Parlamento, o que se afigura terrivelmente difícil pelas contas que o “Guardian” ontem publicou: contam-se 415 votos contra e 224 a favor.



Entre os que votarão contra estão os deputados do Partido Trabalhista. Jeremy Corbyn deixou ontem claro, que o partido que lidera não apoiará o acordo de princípio com Bruxelas, segundo o “El País”, apostando no desgaste dos conservadores até que sejam marcadas novas eleições.



Em Portugal, o líder dos socialistas e chefe do governo, António Costa tomou o lado de Theresa May, congratulando-se com o acordo por consagrar a “defesa dos direitos dos nossos cidadãos e à proteção das nossas denominações de origem” (em particular do vinho do Porto e do vinho da Madeira).