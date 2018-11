OUTRAS NOTÍCIAS

Sobre coisas que talvez nunca deviam ter começado: o Brexit, que nasce de um referendo radicalmente antieuropeísta mas que, aos poucos, parece ir perdendo as suas arestas e ângulos para se acomodar redondinho nas pretensões da UE. É o próprio negociador de serviço, Michel Barnier, quem o disse ao revelar a hipótese de “um prolongamento limitado no tempo do período de transição” e a criação de uma Área Aduaneira Comum que inclua todo o Reino Unido. Foi isto que Theresa May fechou com a UE e foi mais ou menos isto que Theresa May fechou com os seus colegas de Governo numa reunião que demorou mais, muito mais do que o previsto. “Estes documentos são o resultado de milhares de horas de negociações. Acredito que este acordo é o melhor que podia ser alcançado”, disse May. Só que até à primavera de março, falta o inverno - e o inverno vem aí e é um parlamento hostil.



Joaquin “El Chapo” Guzman, um dos tipos mais hostis do planeta, diz que afinal o mau era outro e não ele. Nas alegações iniciais, o seu advogado Jeffrey Lichtman garantiu que Guzman era, afinal, pobre – embora a sua defesa custe 5 milhões de dólares – e que quem devia estar preso era Ismael “El Mayo” Zambada. Segundo Lichtman, “El Mayo” corrompeu dois presidentes do México com milhões de dólares, mas os procuradores de Nova Iorque pediram ao júri para ignorar estas declarações.O Daily Beast está a acompanhar este julgamento frenético e o texto de quarta-feira termina com uma pergunta à beauty queen Emma Coronel, mulher de Guzman. “Acha que o seu marido está mais bonito?” “Siempre”. Um comic relief subtil como no cinema de Scorcese.



As 15 fotografias da Associated Press parecem retiradas de um filme de êxodo; a 16ª traz-nos de volta à realidade e é um vídeo onde estão tropas ajoelhados a ouvir James Mattis, o secretário da Defesa de Trump. Explicando, os primeiros migrantes da extensa caravana estão a chegar à fronteira do México com os EUA e é possível que a história se complique a partir de agora.



E agora, esta: a FOX News defendeu a posição da CNN no processo que esta última vai mover contra a Casa Branca por ter retirado as credenciais do jornalista Jim Acosta na sequência daquele bate-boca deprimente pós-eleições intercalares. “As credenciais não deviam ser uma arma política”, declarou a FOX, num daqueles momentos proverbiais em que os extremos se tocam.



As manchetes dos jornais

Correio da Manhã: “Arrependidos entregam Bruno” em manchete, com o subtítulo “MP pede prisão preventiva” e os pós-títulos “ex-presidente dos leões nega ter instigado crimes contra jogadores” e “procuradora teme fuga e diz que [BdC] é um homem violento”.

Jornal de Notícias: “TAP admite mau serviço na ponte aérea e reforça aviões” e, claro, “Bruno nega tudo”.

Público: “Propostas de lei da videovigilância violam regulamento europeu” e os “protestos dos estivadores no Porto de Setúbal [que] estão a desviar navios para Leixões”

Jornal I: “Governo atira progressão dos professores para 2021”

Negócios: “Grandes empresas vão ter depósitos mais protegidos”

Jornal Económico: “Fisco Investiga 256 portugueses por utilização de offshores”

A Bola: “A longa espera - Bruno de Carvalho foi detido no domingo e só hoje conhece as medidas de coação”

Record: “Bruno acusado”

O Jogo: “MP temia fuga iminente de Bruno”



FRASES

“Sobre o desaparecimento das armas sei zero e do encobrimento zero” Francisca van Dunem, ministra da justiça



“Se entrarmos em campo com a ideia de que um ponto chega, ficamos logo mais perto da derrota”, Pizzi, jogador da seleção nacional, sobre o jogo contra a Itália



“Comecem a pensar na verosimilhança da vossa base de apoio político” Marcelo Rebelo de Sousa em recados a Rui Rio e a António Costa



“Correu bem. Penso que agora não há nenhuma dúvida Julgamento? De certeza que não” Júlio Loureiro, acusado de múltiplos crimes no caso e-toupeira, à saída da audiência na fase de instrução. Na sexta-feira, Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do Benfica, será ouvido



O QUE ANDO A LER

Não me vou alongar muito, porque apenas li 116 páginas de um livro de 516 - e este é apenas o primeiro volume. O título simples “Os Romanov”, de Simon Sebag Montefiore, diz muito e o texto na contracapa oferece o contexto necessário: “Foram a mais bem-sucedida dinastia dos tempos modernos. Como foi possível uma família transformar um reino débil e arruinado, devido à guerra civil, no maior império do mundo?” A resposta que para já tenho para lhe dar é: através da força, coragem, violência, mais violência e sexo.



Neste ⅕ folheado, já contei mais assassinatos, empalamentos, mutilações, invasões, envenenamentos, traições, violações, exílios, fundamentalismos religiosos, rezas de cinco a seis horas, anões e impostores do que em qualquer outra obra que tenha lido antes - e vou apenas no segundo czar.



Alexei de seu nome, era um tipo corpulento, destemido e particularmente caprichoso na forma como governava, bem, exercia a sua autoridade, mandando matar por gozo, humilhando os correligionários com bofetadas e insultos apenas porque podia.



O mais interessante, neste livro de Simon Sebag Montefiore, é a descrição das requintadas intrigas palacianas e, também, o contraste entre os dois mundos: o da austeridade de homens que temiam deus dentro de muros e as pândegas e orgias diurnas das gentes de moscovo que tinham como passatempo nacional o consumo de álcool.



Eventualmente, a maioria dos czares acabaram traídos pelos seus. E isto faz lembrar alguma coisa.



