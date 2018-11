Babe, I´m gonna leave you

Bom dia,



A notícia de um esboço de acordo para o Brexit entre Londres e os negociadores europeus – um draft apenas para já – surpreendeu a Europa numa altura em que já se pensava que Theresa May estava a perder o timing político e surgiam cada vez mais vozes (de peso) a defender um novo referendo. A própria divulgação da informação foi feita de forma algo assimétrica: a informação veio do Reino Unido sem grande confirmação oficial do lado europeu. O dia de hoje pode ser decisivo porque May irá levar o documento a conselho de ministros. Uma reunião marcada para o início da tarde em Londres e que poderá não ser fácil a para a primeira-ministra britânica, que espera ter o apoio dos seus ministros que ontem já foram sendo informados sobre o conteúdo do acordo.



Um dos pontos críticos que promete forte polémica é a fronteira com a Irlanda. Do lado europeu sempre se insistiu que as ‘duas’ Irlandas não viessem a ter barreiras físicas a separá-las. É esta solução que o draft pressupõe mas que irá, certamente, levantar forte contestação no Reino Unido, a começar na bancada parlamentar do Partido Conservador.



Este é apenas um pequeno passo, importante e surpreendente, mas apenas um pequeno passo. O Financial Times explica como as coisas se poderão desenrolar a partir de agora. O Público mostra o que está em jogo em 6 perguntas e respostas e, na análise, Teresa de Sousa avisa que May enfrenta o combate da sua vida em Westminster. No Expresso, o Pedro Cordeiro lembra que há acordo mas o caminho é longo. Já a edição europeia do Politico compila o que está em causa nos 11 países da União Europeia que irão determinar o acordo.



A citação dos Led Zepellin no título deste Expresso Curto serve apenas para assinalar que a data limite para a saída do Reino Unido da União Europeia está cada vez mais perto e que, ao contrário do alguns ainda pareciam acreditar, parece que vai mesmo acontecer.