Guerra e Paz, par e passo, irmãs são*

Bom dia!

A semana arranca com ecos de há 100 anos: ontem foi dia de recordar o Armistício que pôs fim à I Guerra Mundial e que entrou em vigor à 11.ª hora do 11.º dia do 11.º mês de 1918. O mundo honrou as vítimas de quatro anos de conflito global, que ascendem a perto de 20 milhões entre militares e civis (as estimativas variam). As cerimónias evocativas tiveram ponto alto em Paris, onde Emmanuel Macron recebeu mais de 60 chefes de Estado e de Governo.



O líder gaulês fez um discurso cujo destinatário ninguém teve dificuldade em identificar. Dizendo-se patriota, sublinhou que “o patriotismo é o oposto exato do nacionalismo. O nacionalismo é uma traição ao patriotismo. Quem diz ‘os nossos interesses primeiro, não interessa o que acontece aos outros’ apaga a coisa mais preciosa que uma nação pode ter, o que a faz viver, o que a faz ser grande e que é o mais importante: os seus valores morais”. A ouvi-lo estava, é claro, Donald Trump.



O Presidente dos Estados Unidos aterrara em França dois dias antes, com remoques ao anfitrião na sua rede social dileta. Considerou “insultuosa” a ideia de Macron de defender um exército europeu. Trump cancelou uma visita prevista a um cemitério militar americano em Paris devido à chuva, o que não foi muito bem visto, sobretudo por muitos dos outros líderes mundiais terem mantido a sua agenda ao ar livre, sob chuviscos pouco ameaçadores. Trump e Macron tiveram um encontro bilateral mas o americano não esteve no Fórum da Paz organizado pelo francês em Paris, com a presença do secretário-geral da ONU, António Guterres, para refletir sobre os erros que há um século conduziram à Grande Guerra e que, a seu ver, só o multilateralismo pode evitar no século XXI. Nesse encontro a chanceler alemã, Angela Merkel, alertou para os perigos que a “falta de comunicação e ausência de vontade de alcançar compromissos” acarretam para a paz mundial.



Ao lado do Arco do Triunfo, onde fica o túmulo do Soldado Desconhecido, perante Merkel, o russo Vladimir Putin e o turco Recep Tayyip Erdogan, entre outros, o líder francês alertou para o ressurgimento de “velhos demónios”. “The Guardian” sublinha o facto de nem Trump nem Putin terem acompanhado a caminhada à chuva dos demais participantes nos metros finais até ao local da cerimónia e recorda o polegar erguido pelo russo ao americano. Macron lá ia perorando sobre o fim da guerra de 1914-18: “Símbolo de paz duradoura? Ou último momento de unidade antes de o mundo cair na desordem? Só depende de nós”.



Do lado de lá do Atlântico, o “Politico” não tardou a sublinhar que o nacionalismo trumpiano não lhe rendeu amigos em Paris. Já “The New York Times” frisa que o facto é que ele está a singrar no mundo e a impelir uma transformação na Europa.



Por todo o mundo o centenário do Armistício deu azo a festejos resumidos nesta fotogaleria. Destaco esta iniciativa nas praias do Reino Unido. Abundam nas imagens as papoilas, símbolo instituído para comemorar esta data que o autor destas linhas aprecia especialmente. Desde 1921 que se usam papoilas de cartão ao peito para honrar os caídos da guerra. A delicada flor vermelha foi escolhida por ser, pese embora a sua aparência frágil, a primeira a reflorescer depois de um campo ser arrasado pela guerra. Foi a professora americana Moina Michael quem promoveu a utilização das papoilas, vendidas para angariar fundos para os veteranos de guerra, inspirando-se no poema “Nos campos da Flandres”, escrito pelo tenente-coronel e médico canadiano John McRae, em 1915, em memória de um amigo morto na batalha de Ypres. Vale a pena reproduzi-lo na íntegra, em tradução livre do signatário destas linhas.

Nos campos da Flandres as papoilas florescem

Entre as cruzes, fila por fila,

Que marcam o nosso lugar; e no céu

As cotovias ainda cantam, bravas, voam

E mal se ouvem por entre os canhões lá em baixo.



Somos os Mortos. Há poucos dias

Vivíamos, sentíamos a m adrugada, víamos o brilho do sol poente,

Amávamos e éramos amados, e agora jazemos

Nos campos da Flandres.



Prossigam o nosso combate com o inimigo:

A vós lançamos, de mãos que esmorecem,

A tocha; que seja vossa e que a ergais alto

Se trairdes a fé dos que morremos

Não dormiremos, ainda que as papoilas cresçam

Nos campos da Flandres.



Hoje sabemos que a “guerra para acabar com as guerras” não cumpriu esse fim. Vinte e um anos após o Armistício, outra guerra maior assolou a Europa e o mundo. Poderá o horror repetir-se? É o assunto de um trabalho da Margarida Mota na edição desta semana do Expresso. Ainda a propósito da I Guerra Mundial, vem aí um curioso filme de Peter Jackson (o das sagas ) sobre este conflito. “They shall not grow old” consiste apenas em filmagens de arquivo da I Guerra Mundial, que o cineasta neozelandês colorizou e a que juntou gravações sonoras de veteranos. “The Daily Telegraph” explica o processo de produção do filme, a que “The Guardian” chama “uma viagem às trincheiras de cortar a respiração”, numa crítica que lhe atribui cinco estrelas.



Sobre este assunto, destaco ainda a evocação do dia 11.11.1918 por “The Washington Post” e o debate lançado pelo “Telegraph”, com opiniões contrastantes sobre a pertinência de ser ter travado a I Guerra Mundial.



Ver filmes como o de Jackson, comemorar e discutir estas datas, é mais do que um ritual. Preservar a memória das vítimas é um dever moral, aprender com a História uma questão de vida e morte nestes tempos com um certo aroma a anos 30.