O seu nome tem amor? (e ainda orações e factos rápidos e ultra-rápidos)

Há precisamente 18 anos, o futuro político da Europa anunciava-se com Wolfgang Schäuble espantado com aquela que acabaria por se tornar a chanceler da Europa mas que em 2021 cessa funções. Angela Merkel, outrora foco de aversão mas que se tornou farol de solidez perante a vaga populista em curso, clarificou que sai daqui a três anos (“It was a classic Merkel move”, lê-se no New York Times), ela que tem a chegada à liderança do seu partido celebrada naquela imagem. O tempo entre a foto de 2000 e esta decisão de 2018 contém um legado de austeridade profundamente contestado mas também uma estabilidade democrática e uma resposta solidária à crise dos refugiados que caracterizam a intervenção de Merkel dentro das suas fronteiras e além delas. E a chanceler prepara agora a sua saída numa fase de grande incerteza com a missa de iniciação de Bolsonaro, ele que se diz a cumprir instruções de Deus. Recomenda-se por isso a leitura desta oração da Christiana Martins e desta contraoração com Paulo Portas.



FACTO RÁPIDO 1: CORTAR AS MÃOS

Vinham de Espanha, França, Itália, Alemanha e Holanda, transportavam-se em rulotes e autocaravanas escoltadas por Mercedes, BMW e Audis e praticavam três géneros de intimidação: "cortar mãos", "partir pernas", "matar". O "Jornal de Notícias" explica tudo e a manchete elucida o enredo: "Empresas e hospitais alvo de extorsão por gangue internacional". Os crimes ocorreram em Portugal entre 2002 e 2013, José Roquette (ex-presidente do Sporting) é dono de uma das entidades ameaçadas, foram emitidos 50 mandados de detenção e pergunta o leitor: mas qual era o negócio dos meliantes? Visitavam empresas públicas e privadas ligadas à agroindústria, metalurgias, pichelarias, talhos, pastelarias, tipografias, consultórios de dentistas e hospitais com a promessa de grandes negócios na arte de afiar facas e ferramentas.



FACTO RÁPIDO 2: CORTAR A IRONIA

Eu fiz ironia

Eu tive de explicar que fiz ironia

Se tive de explicar a ironia é porque não foi boa ironia



O silogismo não é brilhante mas a ironia de Marcelo também não. O Presidente reuniu-se segunda-feira com representantes de startups portuguesas que vão estar na Web Summit e pronunciou-se assim depois de ter dito que descansou pouco na noite das eleições no Brasil: "Não dormi muito, como é habitual. E pensei: há alguma vantagem adicional para a minha vida de ter dez anos da Web Summit em Portugal? E eu disse: bom, há algo que pode tornar-se um efeito colateral, não necessariamente muito positivo, que é ter a responsabilidade de me candidatar novamente à presidência". Após o encontro, os repórteres queriam saber mais e a Lusa narra: "Em resposta aos jornalistas no final desta cerimónia, que durou mais de duas horas, Marcelo Rebelo de Sousa enquadrou estas declarações como uma ironia 'com humor anglo-saxónico' e declarou que a sua recandidatura continua uma questão 'em aberto' e atualmente fora no seu pensamento: 'Falei ironicamente, por não estar no pensamento'". Problema 1: os alertas dos smartphones começaram a gritar que o tabu da recandidatura presidencial estava prestes a ficar encerrado ("Marcelo admite recandidatura como 'efeito colateral' de dez anos de Web Summit"). Problema 2: quem gere sites sabe que há takes da Lusa que não entram com os parágrafos todos e, neste caso, há artigos que foram publicados sem o esclarecimento anglo-saxónico presidencial. Problema 3: a ironia tende a funcionar melhor na oralidade e é figura de estilo para se espedaçar quando passa a texto. Conclusão: se é para manter tabus, não se aconselha a ironia.



FACTO RÁPIDO 3: CORTAR O TÉDIO

O homem mais entediante que passou pelo futebol português deixou oficialmente de entediar o Real Madrid e o texto definitivo sobre o fim do Lopeteguismo é assinado por um dos jornalistas mais hábeis de Portugal: o Pedro Candeias (que na verdade é Pedrismo Candeias e ele explica AQUI porquê) faz considerações sobre o tédio, a traição, o existencialismo e sobre a mania de chamar as pessoas pelos substantivos abstratos. E esta é a diferença fundamental entre o Real Madrid e a Tribuna Expresso: eles tinham um chato a treiná-los, nós temos um génio a escrever-nos.



FACTO RÁPIDO 4: CORTAR O REGRESSO

Estas 32 palavras do "Diário de Notícias" podem penalizar muitos emigrantes: "Inês Quina mudou-se para o Canadá em 2014, mas apenas no ano passado associou ao Cartão do Cidadão a morada que tem desde que passou a viver do outro lado do Atlântico". Onde paira a má notícia? Primeiro o contexto: quem se tornar fiscalmente residente em Portugal durante 2019 e 2020 - nomeadamente quem saiu do país durante a crise e agora considere voltar - vai ter metade do salário excluído de tributação, só pagando IRS sobre a outra metade. Agora a nuance: para que um emigrante possa beneficiar desta medida não pode ter tido esse estatuto de residente fiscal em Portugal durante 2016, 2017 ou 2018. E eis a má notícia: quem se esqueceu de mudar a morada fiscal quando se mudou para o estrangeiro arrisca perder este benefício. Perante os olhos intimidantes do Fisco, Inês Quina fica excluída de uma das principais medidas do Orçamento do Estado para 2019 - ela os demais na mesma situação. A manchete do "Diário de Notícias" resume: "Morada do Cartão do Cidadão pode travar acesso de emigrantes ao Programa Regressar".



FACTOS ULTRA-RÁPIDOS

“Isto tem de ser secreto.” O áudio da conversa em que Vieira combina a saída de Rui Vitória

Pittsburgh Killing Aftermath Bares Jewish Rifts in Israel and America

Cientista do Centro Champalimaud ganha prémio de €1,3 milhões criado por um dos fundadores da Microsoft

Caso Khashoggi. Os escândalos do príncipe saudita que “atira primeiro e pergunta depois