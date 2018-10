A greve é geral mas é breve

OUTRAS NOTÍCIAS

Sporting perde com Arsenal. A equipa de Alvalade perdeu ontem os primeiros pontos na presente edição da Liga Europa. Em casa, contra um histórico do futebol inglês, fez pouco para ganhar. Jogou para o empate. E perdeu. Um corte falhado do defesa-central Sebastian Coates entregou os três pontos aos 77 minutos de jogo mas a ausência de futebol envolvente verificou-se durante os 90 minutos. Na Tribuna pode ler tudo e mais alguma coisa sobre o jogo.



Haddad recupera nas sondagens. O candidato da esquerda brasileira recuperou seis pontos nas últimas sondagens. O estudo da Datafolha ontem divulgado dá 56% a Bolsonaro e 44% a Haddad.



Robert de Niro também recebeu pacote com explosivos. O ator, tal como o antigo vice-Presidente Joe Biden, foram as últimas pessoas a receber as misteriosas encomendas com explosivos endereçadas a democratas e críticos de Trump que, porém, têm sido intercetadas. O FBI sabe que muitas delas têm foram enviadas a partir da Florida.



Reino Unido, França e Espanha lideram a exportação de armas para a Arábia Saudita. O embargo proposto pela Alemanha, na sequência do assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, terá pouco ou nenhum efeito se os EUA e a Inglaterra não aderirem. Trump evita o assunto para não afetar as relações com o segundo maior importador de armamento do mundo, a seguir à Índia.



Presidente do Turismo do Norte em prisão preventiva. Um jantar de 1350 euros, durante a Fitur, em Madrid, levou Melchior Moreira à cadeia por suspeitas de corrupção.



Faltam pagar 107 milhões dos estádios do Euro. É a manchete do “Jornal de Notícias”, que nota ainda ser Leiria a autarquia mais endividada. Em Braga, o custo foi seis vezes maior do que aquele previsto há 14 anos.







“Eu já fui agredido”. Cartaz na manifestação de polícias em frente da Assembleia da República



“Bolsonaro não é como Trump. É como Duterte, nas Filipinas, ou Erdogan, na Turquia”. Marcos Nobre, filósofo, ao Expresso



“O que Roma e Bruxelas estão a jogar é perigoso. Para ambos os lados. Para todos nós. Itália não é a Grécia. Qualquer passo em falso pode trazer a crise em força de volta à zona euro”. João Silvestre, jornalista, no Expresso



“Fiquei um ano sem comprar roupa”. Catarina Albuquerque, Presidente da iniciativa da ONU “Água e Saneamento para Todos”, ao “Jornal de Negócios”.



“Quando estamos a ter sucesso é que isto acontece”. Maria Leal, cantora, ao jornal “i”







Christopher Andrew, um jornalista que é considerado o historiador por excelência do MI5, deu à estampa grande parte da informação daquele que é conhecido como o Arquivo Mitrokhine – um acervo gigantesco que um membro do KGB transcreveu depois de se ter passado para o Ocidente. Nos dois volumes publicados, e esgotados na tradução portuguesa, faltava porém muita informação respeitante a Portugal, entretanto publicada na Revista do Expresso, em março de 2016, num trabalho de investigação de Paulo Anunciação que deitava luz sobre a rede de espionagem da União Soviética em Portugal e nas ex-colónias.



Professor emérito em Cambridge e considerado o “decano dos cronistas da espionagem”, Andrew regressa com “O Mundo Secreto – uma história da espionagem” (Dom Quixote, 766 páginas) para passar em revista os espiões que vêm dos tempos bíblicos até ao período das grandes potências, isto é, a conturbada época de 1890 a 1909.



A história deste mundo secreto de Christopher Andrew não deixa de fora os mais distintos espiões de todos os tempos – os russos desde há muito que demonstraram grande categoria na arte – mas, por estes dias, serve também para perceber que se tratava de gente que não se contentava em produzir notícias mas com factos.



Passo a citar, de maneira a poder comparar com pacotes eventualmente explosivos: “O número total de vítimas da ‘idade de ouro do assassinato’ foi relativamente modesto pelos padrões do terrorismo do século XXI. Entre 1880 e 1914, foram mortas cerca de 150 pessoas, e menos de 500 sofreram ferimentos. Entre os que foram assassinados, porém, contava-se um número inédito – e ainda não igualado – de chefes de Estado e de governo, nomeadamente, o czar Alexandre II da Rússia (1881), a imperatriz Isabel da Áustria (1898), o rei Umberto I de Itália (1900), o rei Carlos I de Portugal e seu herdeiro (1908), o rei Jorge I da Grécia (1913), o presidente Sadi Carnot de França (1894), o presidente William McKinley dos Estados Unidos (1901), e os primeiros-ministros Antonio Cánovas del Castillo de Espanha (1897) e Pyotr Stolypin da Rússia (1911). Muitos outros, ainda, escaparam por pouco”.



Tenha um bom dia. O mundo não está assim tão perigoso.