Sente um “desconhecimento profundo”? Não é uma questão filosófica, é uma pergunta... orçamental.



Foi o irritado presidente do Eurogrupo, perdão, ministro das Finanças que ontem no Parlamento acusou os deputados de “desconhecimento profundo” sobre matérias orçamentais, o que aliás o “deixa preocupado”. São pois ignorantes, o que está certo, porque ignoram (ou ignoravam) por que razão estão quase 600 milhões de euros no Orçamento que afinal não estão.



Mário Centeno tratou-os como se fossem, digamos, estúpidos, quando os deputados o confrontavam com uma nota da UTAO - a unidade técnica do Parlamento que apoia... os deputados – que encontrou quase 600 milhões de despesa pública que está em tabelas mas não está nas contas. Confuso? É simples, explicou o ministro: é o costume.



O “costume” é, concluímos, prometer sem comprometer. O governo diz que vai gastar quase 600 milhões mas nem o próprio governo acredita nisso, pois esses 600 milhões não entram nas contas. É uma cativação antecipada, antes de o ser já o é.



O valor é elevado em termos absolutos mas é relativamente reduzido em termos relativos face ao défice, não é por estes 600 milhões que o Orçamento é “uma aldrabice”, como acusou o social-democrata Duarte Pacheco. A questão nem é bem essa: é a falta de transparência orçamental, é a ligeireza do “costume” – e é o facto de o governo mostrar tão pouco respeito pelas instituições criadas precisamente para por em causa governos, assim pressionando a ação governativa.



Ontem Mário Centeno fez o mesmo em relação à UTAO, optando por apoucá-la ao sublinhar os erros de previsão anteriores. Não é novidade: o Conselho de Finanças Públicas, organismo independente, tem sido também sistematicamente descredibilizado pelo governo. O mesmo governo que quis nomear um deputado do PS para a administração do regulador da energia, a ERSE, o que ontem mereceu um parecer desfavorável do Parlamento.



Os organismos de contra-poder são uma maçada para quem é poder. Mas a contestação, mesmo ganhando força política, ter de ser feita com base em argumentos e contra-argumentos. Fragilizá-las pela descredibilização genérica é não respeitar as autodefesas do sistema. É, se calhar, “um desconhecimento profundo sobre a matéria e que me deixa preocupado."