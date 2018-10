Querem ver que é desta que Centeno explica como conseguiu

Sim Sr. Ministro Caro Mário Centeno, sabemos que hoje à tarde vai ao Parlamento tentar explicar que o Orçamento do Estado (OE) mais eleitoralista da geringonça não é eleitoralista. Não perca tempo Sr. Ministro , em anos de eleições os governos fazem orçamentos eleitoralistas. É uma espécie de dogma democrático. Aplicado a todos os governos. Só Passos Coelho foi a exceção que confirma a regra, e veja como ele acabou…. Mais vale perder tempo a explicar porque é que a Unidade Técnica de Apoio Orçamenta l (UTAO) diz que o défice que importa para Bruxelas, e que está implícito no OE2019, é afinal de 0,5% e não de 0,2% . Isto tudo porque o documento que apresentou não identifica que medidas de poupança adicionais irá tomar . Não me diga que vai voltar a cativar, cativar e cativar , fazendo com que as metas da despesa inscritas sejam, mais uma vez, ‘para inglês ver’? E já agora, aproveite para explicar, mas para que todos entendamos, o puxão de orelhas de Bruxelas . É que na sexta-feira passada os seus amigos fizeram saber que duvidam que o seu Orçamento seja capaz de cumprir as metas exigidas pela Europa (nota: se não gosta de economia salte já para o próximo parágrafo — nomeadamente porque o esboço do OE tem uma taxa de crescimento da despesa primária de 3,4%, quando a recomendação é que aumente no máximo 0,7%, e porque a diminuição do défice estrutural não vai ser de 0,3%, mas apenas de 0,2%). Sim... bem sei que o Senhor ministro já respondeu à carta de Bruxelas . Só que responder com um ‘ já fizemos muito e não conseguimos medir o impacto do que ainda vamos fazer ’, até pode bastar para o seus colegas do Eurogrupo, mas os portugueses merecem um pouco mais, não acha? Às 15 horas ficaremos a saber a resposta. PS. Tente também dizer algo mais do que disse António Costa aos militantes do PS, num discurso que parecia que já estávamos em eleições. Que este orçamento é bom para quem vota já sabemos mas explique lá como é que "garante o futuro" . Cavaco volta Saiu como um dos presidentes com menor popularidade. Pela porta pequena. Mas antes ganhou três eleições legislativas, duas com maioria absoluta e mais duas para Presidente (perdeu uma). Não há político com mais vitórias do que ele. Amanhã apresenta o segundo volume das suas memórias de Presidente , desta vez do período entre 2011 e 2015, onde ficamos a saber alguns segredos, muitas considerações e até alguns recados. Sobre António Costa nada de novo : “um mestre em gerir a conjuntura” e em “empurrar para a frente os problemas de fundo”. Lisboa Medina e moça Entraram em vigor as novas regras para o alojamento local. E no mesmo dia ficamos a saber que a residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa está disponível para esse fim no ’booking’, um site de reservas turísticas. Fernando Medina já veio explicar o caricato da situação . Diz o presidente da Câmara Municipal de Lisboa que a residência oficial já não o é . Carrega o nome mas só isso. O edifício foi concessionado porque deixou de ser a casa do presidente. Ainda sobre o alojamento local, há mais cinco zonas onde este tipo de atividade pode ser limitada . Depois da suspensão de novos registos no Castelo, Alfama, Mouraria, Bairro Alto e Madragoa, Medina colocou sob apertado controlo a Baixa e os eixos da Almirante Reis e da Avenida da Liberdade/Avenida República, a Colina de Santana, a Graça, a Ajuda e a Estrela. Montijo jamais O novo aeroporto do Montijo está em risco. A notícia é avançada pela SIC segundo a qual a construção do novo aeroporto está de novo num impasse, já que foi recusado o Estudo de Impacto Ambiental apresentado na última primavera pela ANA.

MBS, rima com quê? Mohammed bin Salman (MBS), o Príncipe saudita que entrou na ira do mundo por causa da morte do jornalista Jamal Khashoggi, está a começar a sentir os efeitos do caso. O PIF é um fundo soberano da Arábia Saudita, um dos maiores do mundo, e que investe nas mais variadas empresas e setores. Ele esperava que este fundo, símbolo do seu poder, tivesse 600 mil milhões de dólares sob gestão até 2020 (qualquer coisa como três vezes o PIB anual português). Esta terça-feira, Riade recebe a conferência anual de investimento do PIF, que no passado chegou a ser apelidada de “Davos no deserto”, mas este ano, e por causa do caso Khashoggi, está a ser alvo de boicote. O relato do poder de MBS e de como este pode ser afetado pelo crime hediondo perpetuado pelo seu país, é o cerne deste trabalho do Financial Times que não pode perder.



Hoje é dia D para o caso. É esperado com expectativa o discurso do Presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, que anunciou que irá desvendar toda a verdade sobre o caso.



O Expresso reproduz aqui o último artigo escrito pelo jornalista saudita, tal como foi publicado no Washington Post.



Pode acompanhar neste espaço as últimas novidades do caso, desde as imagens do duplo, que vestido com as roupas de Khashoggi saiu da consulado em Istambul, até aos quatro telefonemas que um dos elementos que costuma acompanhar MBS nas suas viagens fez do consulado para o escritório real na noite do crime.



Marcelo e Joana O presidente da República condecorou Joana Marques Vidal com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo e salientou que o fazia porque esta condecoração "é mais, muito mais do que um gesto protocolar na linha da tradição",



Afinal estamos no pódio Portugal tem a terceira dívida mais alta da União Europeia. Vou repetir, só para não se esquecerem. Temos a terceira maior dívida pública entre 28 países europeus.



Por falar em dívidas O endividamento total da economia portuguesa voltou a aumentar em agosto. É agora de 719,217 mil milhões de euros, mais 1,6 mil milhões de euros face ao mês anterior. Segundo o Banco de Portugal a causa está no maior endividamento do setor público.



Non pensare nemmeno Não, não e não. O populista governo italiano recusa-se a mudar o orçamento e a reduzir o seu plano para aumentar de forma significativa a despesa pública. Bruxelas pediu a Itália para rever o documento, a resposta, por carta, não podia ter sido mais clara: nem pensar. Apesar do não, os responsáveis italianos dizem que não está em causa a estabilidade do euro e garantem que não haverá um “Italexit” da moeda única.



Grécia é numero um A Grécia é o país da zona euro que cobra mais impostos indiretos, e não há indícios de qualquer desagravamento fiscal em 2019.



Falem por favor A Europa apelou a um diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia para preservar o tratado sobre a proliferação de armas nucleares, do qual Washington anunciou querer retirar-se por alegadas violações de Moscovo.



Bandido é gente? Peço desculpa se o choquei, só que chocado estou eu com a Associação Sócio-Profissional Independente da GNR que, na sequência da divulgação das fotografias da captura dos três presos que se evadiram das instalações de um tribunal, fez saber “não ficar indignada com as fotografias expostas publicamente, pois considera que os criminosos – nelas identificados como tal – não são merecedores do mesmo respeito e consideração, por parte do Estado e da comunidade, atribuídos ao cidadão comum”.



Médicos caem no Porto Depois da saída de um diretor do serviço de anestesiologia, há 11 meses, mais dois médicos apresentaram a sua demissão no Hospital de São João. Um de diretor do serviço de cirurgia plástica e o outro de diretor do serviço de anestesiologia. Segundo o Público, alegaram falta de condições para gerir aqueles departamentos.



Há vida em Marte Pelo menos há a possibilidade de haver depósitos de água salgada com oxigénio suficiente para suportar vida.



Bolsonaro soma e segue Nova sondagem dá a Jair Bolsonaro 57% das intenções de votos e 43% a Fernando Haddad. Mas a menos de uma semana das eleições Haddad ganha nova aliada. A candidata derrotada, ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, declarou o apoio ao candidato do PT. Na guerra da informação, o Facebook removeu 68 páginas e 43 contas da rede social que formavam a principal rede de apoio de Bolsonaro naquela rede social, por violarem as políticas de autenticidade e spam. A empresa fez saber que o conteúdo compartilhado pelas páginas não teve influência sobre a decisão.



O efémero Snap O Snapchat já não é o que era, o mesmo que dizer, já não vale o que valia, e o FT explica o que está a correr mal



A ponte Tem 55 quilómetros e é a maior travessia do mundo sobre o mar. É inaugurada hoje e liga Macau, Zhuhai e Hong-kong.



A borracha de Macau O novo governo está aos poucos a substituir os desenhos que ‘pintam’ a calçada portuguesa, deixada como herança histórica em Macau, por motivos ligados à cultura chinesa.



O trauma é hereditário? E se os filhos dos sobreviventes de campos de prisioneiros sofressem com a dor dos pais. É isso que mostra um estudo sobre mil descendentes de soldados da Guerra da Sucessão nos EUA. Os filhos dos militares que tiverem no campo de prisioneiros de Andersonville viveram menos tempos que os filhos de outros militares e até do que os irmãos nascidos antes da guerra.



Addio Benetton Morreu Gilberto Benetton, o fundador do grupo, aos 77 anos.



Winter is comming É desta que o verão acabou? Vem aí frio e até neve.



Para ouvir acompanhado Ainda há muitos concertos para ver este ano e muitas novidades para o próximo. Não perca o que pode ver e ouvir nos próximos meses.



Para ir só Para quem gosta de viajar sozinho aqui fica a lista dos melhores países para visitar.



As capas dos jornais de hoje A nova lei das rendas faz o destaque do Público. O jornal escreve que os novos contratos de arrendamento vão ter uma duração mínima de três anos já que passam a ter renovação automática e só ao fim daquele período os senhorios podem opor-se. O Jornal de Notícias faz manchete com a notícia de que falhas nas farmácias deixaram 45 milhões de medicamentos por aviar. O diário destaca ainda casos de estudantes que abandonaram o ensino superior por falta de capacidade financeira para suportar os custos. O jornal 'I' coloca em manchete o caso da casa do presidente da Câmara de Lisboa, que já referi em cima. O Correio da Manhã escolheu para destaque as declarações de Rosa Grilo à juíza de instrução do caso em que é suspeita de ter morto o marido.



FRASES

“O que aconteceu nas últimas semanas não altera em nada aquilo que é a preocupação fundamental. Os portugueses têm de saber o que aconteceu com o desaparecimento das armas, quem foi, como, porquê, de que maneira, com que destino, e depois como é que foram recuperadas”, Marcelo Rebelo de Sousa sobre Tancos.



"É uma medida [o aumento do imposto de selo] disfarçada de moralização ou de moderação do crédito na economia, é verdadeiramente uma medida para obter mais receitas para os aumentos de despesas que se querem fazer", António Lobo Xavier.



“Sei que sou um exemplo fora e dentro do relvado. Por isso é que estou sempre feliz. Sou abençoado, sou saudável, tenho uma família fantástica, tenho quatro filhos e tenho tudo, por isso, o resto não interfere em nada”… “Os advogados estão confiantes. Eu também. Há pessoas que tratam da minha vida e a verdade vem sempre ao de cima”, Cristiano Ronaldo nas primeiras declarações públicas desde que foi acusado de violação por Kathryn Mayorga



O QUE EU ANDO A LER

Leïla Slimani é a nova menina bonita da literatura francesa. Mas a sua escrita tem pouco de bonito, muito menos de inocência. Em 2016, a escritora e jornalista nascida em Marrocos, ganhou o prémio Goncourt. Mas o momento que a atirou para o estrelato foi protagonizado por Emmanuel Macron. Primeiro o Presidente francês convido-a para Ministra da Cultura, cargo que recusou, depois insistiu que ocupasse o lugar de embaixadora da Francofonia, cargo que aceitou.



‘No jardim do ogre’, não é um livro bonitinho. É cru, é árido, é bruto. Mas a escrita de Slimani cativa pela sinceridade que encerra. Para quem gosta do género existencialista, repleto de erotismo, esta é uma obra a não perder.



Este Expresso Curto fica por aqui. Tenha uma ótima terça-feira. Durante o dia acompanhe toda a atualidade em www.expresso.pt e não se esqueça que às 18 horas tem uma nova edição do seu Diário. Amanhã o Curto regressa pelas mãos de Pedro Santos Guerreiro.