No rasto das crianças açorianas levadas por militares americanos

Durante anos, entre a década de 40 e os primeiros anos da década de 80, centenas de crianças foram levadas da ilha Terceira por militares americanos. A base da Lajes chegou a ter seis mil efetivos que com eles traziam mais do que dólares. Nas malas carregavam esperança e o sonho de uma vida melhor. Entre as histórias que contamos no Expresso não há uma igual mas todas partiam da mesma pobreza que atirava crianças para os braços de outra mãe ou o colo de outro pai. Eram tempos diferentes, com leis escassas e incapazes de proteger estas situações. A grande maioria das crianças saiu sem papéis legais de adoção, em aviões militares, num anonimato quebrado apenas por fotografias a preto branco que muitas carregam ainda hoje como tesouros. Décadas depois há alguns reencontros, possíveis pela coragem e empenho de um polícia da Terceira (Paulo Ormonde), e muitas lágrimas. Iguais às que não vai conseguir conter ao ler este trabalho fantástico publicado pelo Expresso.



SHAKESPEARE E A ECONOMIA Ainda na E não perca um texto fantástico de João Duque. O professor de Economia explica como é possível estudar finanças com base na peça “O Mercador de Veneza”, de William Shakespeare. Delicioso.



KERSHAW EM ENTREVISTA O historiador inglês e biógrafo de Hitler, Ian Kershaw, fala sobre o passado e o futuro da Europa. Deixo como degustação duas perguntas e respetivas respostas.

“P: Acha que o ‘Brexit’ vai mesmo acontecer?

R: Acho que sim, infelizmente. Lamento imenso esta decisão de 2016. Quem me dera que fosse possível manter o Reino Unido dentro da União Europeia. Mas a inversão do processo do referendo abriria a porta a inúmeros problemas políticos.



P: A repetição do referendo seria, sobretudo, uma atitude muito pouco britânica, não acha?

R: Concordo consigo. Mas se não podemos ficar na União, espero que ao menos a solução passe por um modelo próximo dos [modelos] da Noruega ou da Suíça. Manteríamos os benefícios do acesso ao mercado comum. Na década de 80, curiosamente, o Reino Unido lutou imenso pela criação do mercado único. No famoso (ou tristemente célebre) discurso de Bruges, em 1988, a primeira-ministra Thatcher diz, no fundo, que o nosso futuro é na Europa.”



CENTENO DESILUDE Para fechar as minhas sugestões da E, um texto sobre o “Ronaldo das Finanças”, que desde que assumiu a presidência do Eurogrupo tem defraudado as expectativas e está longe de brilhar. Ou como diz o correspondente do "El Mundo" em Bruxelas: “Tenho a impressão de que ele nunca diz o que pensa sobre tema nenhum.”



AFINAL HAVIA MESMO UM MEMORANDO Tancos faz manchete do seu jornal neste sábado. O Expresso revela em exclusivo o memorando que prova que o Ministério da Defesa foi de facto informado da operação de encobrimento para a recuperação das armas roubadas. Os documentos que o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes entregou há uma semana no Ministério Público coincidem com os que foram apresentados na terça-feira pelo major Vasco Brazão ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal e que relatam a operação clandestina montada pela Polícia Judiciária Militar (PJM) em torno do resgate das armas roubadas em Tancos. Assim, o tenente-general Martins Pereira corrobora a versão do ex-porta voz da PJM.



ANTÓNIO ARROIO EM PERIGO Um relatório da Proteção Civil sobre o plano de evacuação da António Arroio, estabelecimento de ensino frequentado por mais de 1200 alunos, concluiu que “na situação atual existem grandes probabilidades de acidentes graves na escola”. O mesmo documento defende “não estarem garantidas as condições de segurança para os utilizadores do espaço” e pedia “urgentemente medidas de prevenção e proteção para a segurança das pessoas”. Mesmo assim a Parque Escolar garante que “estão reunidas as condições de segurança necessárias ao funcionamento da escola”.



ADEUS AO BOTÂNICO A tempestade "Leslie" levou as árvores do Jardim Botânico de Coimbra. Árvores centenárias e 40% da Mata do Choupal desapareceram. “Perdeu-se a memória de árvores centenárias”, garante o diretor António Gouveia. A estufa alberga “um enorme e régio nenúfar” que escapou incólume, mas o mesmo “não sucedeu na casa dos narcisos”, que foi arrasada pelos ventos. Os danos severos no jardim obrigaram ao encerramento do espaço e ditam agora um lento processo de recuperação.



BOLSONARO SOMA Nem tudo é tão óbvio quanto parece na onda de extrema-direita que toma conta do Brasil. O apoio à candidatura do capitão reformado Jair Bolsonaro, do Partido Social Liberal (PSL), atinge todas as classes sociais, abrangendo eleitores que não comungam necessariamente do seu discurso homofóbico, racista e de apologia da violência. “O crescimento de Bolsonaro tem muito de espontâneo. Vem do esgotamento da política, dos escândalos de corrupção e de uma soma muito grande de fatores que, por algum motivo, ele conseguiu vocalizar”, descreve o economista Samuel Pessoa.



BRASILEIROS EM FUGA O cônsul-geral de Portugal em São Paulo decidiu encerrar a receção de pedidos de nacionalidade portuguesa até 2 de janeiro de 2019 devido à elevada procura de vistos para viajar para Portugal por parte de cidadãos brasileiros.



O CRIME HEDIONDO SOBRE A LIBERDADE “Só há um país árabe considerado livre: a Tunísia. Jordânia, Marrocos e Kuwait estão numa segunda categoria, quase livre. O resto são países sem liberdade”, escreveu Jamal Khashoggi na sua última coluna para “The Washington Post”. Khashoggi era uma voz cada vez mais incómoda num regime saudita que só é reformista na aparência.