A remodelação acaba hoje. O caso de Tancos não

Bom dia.

Hoje tomam posse quinze secretários de Estado, completando-se a mais profunda remodelação promovida por António Costa, à boleia da demissão de Azeredo Lopes. Cinco secretários de Estado são reconduzidos e dez estreiam-se neste Governo. Ei-los. Entre as novidades, João Galamba é a estrela da companhia, apesar de saber pouco sobre energia, o setor que vai tutelar. Como escreve o diretor-executivo do Eco, “se não percebe, vá aprender”.



Mas há outras escolhas curiosas nos secretários de Estado estreantes. A nova secretária de Estado da Saúde tem, no seu passado recente, uma ação de protesto contra o Governo e a falta de condições no Serviço Nacional de Saúde. Raquel Duarte Bessa demitiu-se em março de um cargo de direção que exercia no Hospital de Gaia, “por falta de condições”. A médica pneumologista integrava a direção da Unidade de Gestão Integrada do Tórax e Circulação daquele hospital e, com essa demissão, antecipou-se a protesto idêntico de 52 colegas da mesma unidade de saúde.



Luís Filipe Goes Pinheiro, a partir de hoje secretário de Estado da Modernização Administrativa, esteve envolvido no caso dos vistos gold, ainda em julgamento. Segundo o Público, uma escuta indiciava que o novo governante poderá ter sido favorecido num concurso para cargos públicos. Foi ouvido como testemunha, mas nunca chegou a ser constituído arguido.



Quanto a João Correia Neves, novo secretário de Estado da Economia, é alguém que já conhece bem os cantos à casa - foi chefe de gabinete de Manuel Pinho. Sim, esse mesmo: o ministro de Sócrates que era em simultâneo assalariado de Ricardo Salgado e é suspeito de ter tomado decisões para favorecer a EDP.



Por falar em chefe de gabinete, o folhetim de Tancos está para durar.

A aventura ministerial de Azeredo Lopes acabou, mas o mistério que o fez cair não. Ontem, o ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar, Vasco Brazão, um dos militares suspeitos de terem encenado a devolução do armamento, encobrindo os autores do roubo aos paióis nacionais, voltou a ser ouvido, a seu pedido, pelos procuradores do Ministério Público. E não desarma: não só reafirma que entregou um memorando ao ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes relatando o essencial da operação de encobrimento, como garante que “só há um memorando”. Foi o que disse o seu advogado, Ricardo Sá Fernandes, acrescentando que “o memorando elaborado pelo major Brazão corresponde no essencial à verdade."



Problema: se o “essencial” da “verdade” foi revelado há coisa de um ano ao então chefe de gabinete do ministro, podia o ministro não saber? E o primeiro-ministro? E o Presidente da República? É por isso que, com Azeredo ou sem ele, com ou sem remodelação, este caso ainda se pode transformar num “problema de regime”, como nota a Ângela Silva na Comissão Política desta semana.

Ainda no podcast de política do Expresso, falamos de três situações que podem fazer com que a remodelação desta semana não seja a última deste Governo. E os candidatos à remodelação são nada menos do que três pesos pesados: Mário Centeno, Augusto Santos Silva e Pedro Siza Vieira. Saiba porquê.