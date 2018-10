O bê-á-bá do O do E

Como a noite foi inesperadamente longa, decidi fazer deste Expresso Curto uma espécie de guia alfabético para o Orçamento do Estado 2019. Obviamente, não coube tudo, mas ficam aqui algumas, bastantes medidas propostas pelo Governo. Não foi fácil escolher e, como se costuma dizer quando se agradece a qualquer coisa, peço desculpa se me esqueci de algo ou de alguém. O que é provável.



Alcóol: na proposta para o Orçamento do Estado, o Governo decidiu manter as taxas sobre as bebidas alcoólicas. Está aqui.



Bloco de Esquerda e Partido Comunista andaram a jogar à reivindicação nas redes sociais com as hashtags #blocofazadiferença e #marcaspcp.



Centeno: o homem por quem o país esperava apresentou o OE quase no limite do prazo legal, a doze minutos da meia-noite; depois disso, já se sabe, as carruagens transformam-se em abóboras. O ministro justificou o atraso com dificuldades técnicas e adiou a conferência de imprensa para as oito e meia da manhã desta terça-feira.



Deslocação. O Governo tem 83 milhões de euros para um programa de Apoio à Redução Tarifária. A fatia maior desse bolo será para baixar o preço dos passes, criar passes-família e transportes gratuitos para menores de 12 anos. Um catch: acontece apenas em abril. Um segundo catch: é o Co2 que paga.



Emigrantes. Voltar a Portugal nos próximos dois anos significa pagar IRS sobre apenas 50% do que se ganha em qualquer circunstância: por contra própria ou por conta de outrém, seja português ou não, tenha estudos ou não.



Função pública. Há descongelamento na progressão da carreira? Sim. E há aumento salarial? Nim. O documento nada diz, mas espera-se que Centeno diga algumas coisas mais por volta das oito e meia da manhã.



Geografia. As famílias que tenham estudantes no interior do país poderão deduzir 40% das despesas de educação - máximo de mil euros. Mas não são apenas os jovens: as famílias que decidam mudar também para o lado esquecido de Portugal, têm um incentivo: durante três anos, podem pagar menos 15.ª do valor das rendas.



Hollywood. A proposta para o Turismo é pomposa e de certa maneira redundante: “afirmar a cultura como elemento distintivo da afirmação de Portugal no mundo”. Para o Turismo, o Governo mantém os mesmos valores (16 milhões + 3,5 milhões de compensação) e reforça a ideia de trazer produções de Bollywood e de Hollywood ao país.



IRS. Escreveu a Elisabete Miranda no Expresso que o Governo não vai mexer nos escalões nem nas taxas do IRS, “nem sequer para os atualizar à inflação e compensar perdas do poder de compra”. Por falar nisso, faça aqui a simulação do seu IRS para 2019



Julho, o mês a partir do qual a descida (de 13% para 6%) da taxa do IVA sobre espectáculos passa a entrar em vigor.



Lei. O MAI tem um fraquinho pela polícia: mais carros, mais armamento, mais dinheiro.



Kva. Se achava que era já em janeiro que iria pagar menos por ter luzes ligadas, engana-se. O OE prevê uma descida do IVA da eletricidade de 23% para 6%, mas é preciso que esta seja aprovada em Bruxelas



Manuais escolares. O investimento na educação sobe um niquinho relativamente ao ano passado (1,3%, 6.421,3 milhões de euros). A novidade, que já é assim tão nova por ter sido noticiada antes, é a confirmação de que todos os alunos do 1.º ao 12.º anos das escolas públicas irão ter manuais escolares gratuitos.



Novo Banco. Inevitavelmente, como os impostos, a rubrica Novo Banco reaparece neste OE. O Estado tem previsto o empréstimo de 850 milhões de euros ao Fundo de Resolução



Offshores. Ainda no sistema bancário, o Governo prevê multas que podem ir até 165 mil euros aos bancos que escondam do Fisco transferências para offshores.



Pensões. As mais baixas terão um aumento de 10 euros. Brutos.



Quórum. Como é normal em circunstâncias destas, os partidos alinharam críticas ao Governo pelo tempo demorado até à entrega do documento quando a hora já pedia descanso. “Incapacidade” e “desrespeito pelo parlamento” foram algumas das expressões ditas



Reconstrução. Em 2018, o Governo previu 60 milhões para reconstruir as casas consumidas pelos incêndios de 2017. Acontece que as coisas derraparam e atrasaram, pelo que, em 2019, há ainda 45 milhões disponíveis para o efeito.



Saúde. O OE diz, sem dizer muito bem como, que os centros de saúde serão dotados de mais meios de diagnóstico e terapêutica. Objetivo? Que não se entupam os hospitais com doentes de urgência assim-assim.



Todas a propostas do Orçamento do Estado estão aqui para sua consulta. São 331 páginas a um clique de distância.



União Europeia. Segundo Centeno, a dívida pública portuguesa irá descer para 60% do PIB, cumprindo o critério de Maastricht. É o que decorre de uma simulação feita pelo ministro.



Violência doméstica. O OE contempla 6,2 milhões no apoio à prevencão da violência doméstica e à proteção das vítimas. É um aumento de 2,8% relativamente ao de 2018



X e Y. Siga as coordenadas: x para investimento público, y para crescimento. O Governo fez contas e estima que o investimento público irá subir para os 4.853 milhões de euros, o que significa que o crescimento será de 10% pelo “terceiro ano consecutivo.



Zonas de pressão urbanística. Vulgo, centro das cidades. O IMI vai subir para os proprietários de casas degradadas e o conceito de “imóvel devoluto” é alargado.