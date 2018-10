Novidades do Orçamento do Estado (o que mexe no seu bolso). E a grande entrevista a Joana Marques Vidal

Bom dia,



Dois temas fortes marcam a atualidade noticiosa desta sexta-feira, o dia da passagem de testemunho no topo do Ministério Público, sai Joana entra Lucília.

E o último dia útil antes do Governo entregar na Assembleia da República a sua proposta de Orçamento do Estado para 2019, já com as negociações entre os partidos da geringonça num ponto muito avançado, e com várias novidades conhecidas que vão mexer no bolso de muitos portugueses em 2019.



O Diário de Notícias divulgou uma versão preliminar do OE, e já desvenda muito do que deve constar do documento final. O mesmo faz hoje a Rádio Renascença.



Eis o resumo do que de mais importante tem de saber:

-Aumento extraordinário de pensões avança já em Janeiro do ano que vem.

-Governo vai aliviar cortes nas reformas antecipadas, também já a partir de Janeiro. 63 anos de idade e 40 de descontos passam a chegar para a reforma sem a penalização do factor de sustentabilidade.



-O trabalho suplementar (horas extraordinárias, trabalho em dia feriado, pagamentos atrasados) vai deixar de somar ao salário na retenção de IRS na fonte, o que irá aliviar a parcela mensal desse imposto



-Os manuais escolares passam a ser gratuitos até ao 12º ano de escolaridade, e a medida entra em vigor no próximo ano lectivo.



-As perucas (quando se trate de próteses capilares terapêuticas) passam a ter um imposto de 6% como já acontece com outras próteses e até vestuário terapêuticos



-Reforço do abono de família, entre os 3 e os seis anos.



-Vai haver redução da factura de electricidade, mas a medida ainda não está fechada: será através de uma combinação entre a redução do défice tarifário, pelas contribuições das empresas, e a descida da taxa do IVA para a potência contratada.



-É eliminado o regime de colecta mínima do PEC.



-O Governo vai manter o imposto adicional ao Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e energéticos



Para amanhã, sábado, está previsto o Conselho de Ministros em que o documento do OE será formalmente aprovado pelo Governo, de forma a poder dar entrada no Parlamento na segunda-feira que vem.





PGR SAI, PGR ENTRA. E A JUSTIÇA, COMO FICA?

O Observador apresenta hoje um trabalho sobre Lucília Gago: A vida e as novas investigações da mulher que esta tarde se vai tornar Procuradora-Geral da República, substituindo Joana Marques Vidal. Também o Público lembra o assunto, procurando apresentar a nova PGR. "Discreta, teimosa e frontal: a nova procuradora-geral vista pelos seus pares".



No Expresso, o tema da PGR e da sua substituição tem sido algo a que temos dado particular atenção. Hoje, naturalmente, vamos seguir a cerimónia de saída de Joana Marques Vidal e posse de Lucília Gago.

E para amanhã, na edição semanal do Expresso, temos A grande entrevista à mulher que nos últimos seis anos tomou conta do Ministério Público. Últimos seis anos em que assistimos a alguns dos mais mediáticos e complexos processos e acusações judiciais de que há memória em Portugal. Em que a justiça atingiu como nunca os mais poderosos de entre os poderosos. Na conversa com os jornalistas do Expresso e da SIC, Joana Marques Vidal fala do processo de substituição, fala de corrupção, fala de Tancos, fala da Operação Marquês, fala do caso Manuel Vicente. Esta é uma entrevista que pode e deve ser lida na íntegra no Expresso deste sábado.





TANCOS

O ex-chefe de gabinete do ministro da Defesa Azeredo Lopes foi ao DCIAP entregar um memorando dando conta da operação clandestina da PJM de encobrimento da recuperação das armas de Tancos e está a ser alvo de críticas por parte de advogados.



Indignada com os mais recentes acontecimentos à volta do roubo, e encobrimento, de Tancos está a eurodeputada socialista Ana Gomes, que apela mesmo a uma decidida intervenção por parte do Presidente da República.



No Público de hoje, titula-se na capa que a saída de Azeredo Lopes do cargo de ministro da Defesa já é defendida dentro do Governo. Lá dentro, lê-se que a saída poderá acontecer depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2019. Isto se os acontecimentos não se precipitarem entretanto. O que não é líquido que não aconteça, digo eu, depois daquilo a que temos assistido nas últimas semanas.





BRASIL

Já muito se tem dito e escrito sobre o que significa, pensa e quer Jair Bolsonaro, o claro favorito a tornar-se no próximo Presidente do Brasil. Mas para termos verdadeiramente noção da ameaça que pode representar, este é um dos melhores exemplos que já vi: a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, distancia-se das posições de Bolsonaro, considerando que são "altamente desagradáveis". Se até ela acha isso...



Apesar de não ir a debates com o seu adversário (e de já admitir que isso é estratégia de campanha), Bolsonaro continua a fazer das suas. Ontem disse que a comunicação social é inimiga da sua campanha. E aconselhou a que ninguém fale com jornalistas. E desvalorizou a violência do tempo da ditadura militar no Brasil.



Este link é útil para saber como funcionam as eleições no Brasil. Sabe que o voto é obrigatório, certo? Mas qual a multa para quem não for votar? E qual a penalização para quem não pagar a multa por não ter ido votar? E qual a penalização por não ter ido votar nas últimas três eleições?