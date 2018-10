Orçamento: o que sabemos que não sabemos e o que desconhecemos completamente

Bom dia,



Há sempre uma espécie de cortina de fumo nos dias que antecedem a apresentação do Orçamento do Estado. Este ano não está a ser exceção. São informações, nem sempre coincidentes, que se multiplicam e nem sempre ajudam a perceber o que realmente estará no documento que irá marcar, para o bem e para o mal, a vida dos portugueses. A coreografia é ainda mais complexa quando há uma negociação em curso entre Governo e partidos de Esquerda. Porque sem os votos do PCP, PEV e Bloco de Esquerda não há Orçamento para ninguém.



Depois de uma primeira fase em que pouco se sabia, com exceção das linhas gerais que já estavam no Programa de Estabilidade que o governo enviou a Bruxelas em abril, estamos agora numa fase em que, pelo menos, já sabemos muito do que não sabemos. Sabemos, entre outras coisas, que vai haver aumentos de salários, atualização extraordinária de pensões e que serão tomadas medidas para aliviar a fatura de electricidade. Mas não sabemos exatamente como serão concretizadas algumas das principais medidas.



Nos salários, que é um dos temas quentes, o PCP considera curta a verba de 50 milhões de euros destinados por Centeno que, num cenário alargado a todos os funcionários, dará 5 euros por mês a cada um. A próxima ronda de negociação com os sindicatos foi reagendada para amanhã. E hoje é dia de debate quinzenal no Parlamento sobre o tema “Economia e Emprego” mas onde se espera que o Orçamento do Estado seja um dos pratos fortes.



O Governo apresentou ontem o Orçamento aos partidos com assento parlamentar. Fê-lo, como escrevia o Miguel Santos Carrapatoso no Expresso Diário de ontem, com o défice na lapela. “O PSD e o CDS estão muito preocupados com as contas públicas, mas está para aparecer o primeiro Governo PSD/CDS que consiga melhores resultados do que nós em matéria de défice orçamental e dívida pública”, dizia o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos. O JN fez a compilação das posições dos vários partidos.



Claro que há coisas que já sabemos. Já sabemos que o défice vai ser de 0,2% em 2019, pelo menos é isso que Centeno disse ontem aos partidos e que já tinha garantido ao Expresso quando assegurou também que, para este ano, a meta se mantém em 0,7%. Sabemos também que, para o próximo ano, o cenário macroeconómico conta com um crescimento de 2,2% (menos uma décima que em 2018).



Sabemos também, segundo a edição de hoje do Negócios, que as novas progressões que seriam devidas em 2019 serão faseadas e que, na prática, os funcionários públicos só recebem 66% do que teriam direito.



E depois há também tudo aquilo que não sabemos sequer desconhecer e que está reservado para o dia da apresentação. Diz a experiência que estas serão as más notícias - aumento de impostos indiretos, por exemplo, como a tributação do açúcar - que, por estes dias, não são tão badaladas. Não sabemos.