O novo normal: estarmos preparados para o pior

Bom dia,

Ainda em estado de choque, continuamos a digerir a quase certa vitória de Jair Bolsonaro nas eleições para a presidência do Brasil, depois da extraordinária votação em que obteve 46,03% - quase 50 milhões de brasileiros votaram nele -, na primeira volta das presidenciais deste domingo. Faltam três semanas e parece impossível que Fernando Haddad consiga mobilizar os outros 54% que votaram nesta primeira volta – atendendo a que apenas obteve 29,3% dos votos. O candidato do Partido dos Trabalhadores tem de se distanciar do passado e do anterior presidente, Lula da Silva. Mas não é isso que está a fazer - se Lula é uma pedra no seu sapato, Haddad parece ainda não o ter percebido. Só isso explicará a sua decisão de o ir visitar à prisão, o seu primeiro ato público nesta segunda fase da campanha das presidenciais.



O clima de intimidação contra todos os que se opõem a Bolsonaro não augura nada de bom, faz mesmo temer o pior. O Brasil corre o risco de assistir à banalização da violência contra todos os que discordam e se opõem ao mais que provável novo presidente. Estando isso já a acontecer e assim permanecendo, não será, infelizmente, uma surpresa.



Apesar dos riscos de ausência de liberdade, os sectores empresariais brasileiros continuam a mostrar a sua preferência por um posicionamento assumido de extrema-direita: contra a esquerda, marchar marchar. Mas também contra a corrupção e a ausência de ordem pública. E a Bolsa de São Paulo teve até uma sessão bastante positiva, com uma valorização de 4,57% na sessão de ontem.



Preparemo-nos portanto para o pior a 28 de outubro, pois o pior é o que tem estado a acontecer em muitas partes do mundo. A 24 de junho de 2016 fomo-nos deitar e quando acordámos o sim à saída da Grã-Bretanha da União Europeia tinha ganho no referendo. A 9 de novembro desse ano fomo-nos deitar e acordámos perplexos porque um povo que nos habituámos a admirar tinha eleito Trump para governar os Estados Unidos… E agora, no domingo, fomos dormir e quase tinha sido eleito presidente do Brasil uma pessoa que não tem pejo em falar de tortura e morte como política, além de todas as formas de discriminação. Faltam três semanas. O tempo está a contar.